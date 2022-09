Always y Julio Baldivieso se pusieron de acuerdo

Una comunicación de alto nivel de la dirigencia de Always Ready con el técnico Julio César Baldivieso allanó el camino para la rescisión de su contrato, según allegados al DT.

El hecho ocurrió ayer por la tarde, cuando Baldivieso recibió una llamada en la que se le explicaba la situación que se había planteado con los dirigentes Steven Díaz y Óscar Barrenechea, de quienes Baldivieso pidió la retractación pública porque lo habían acusado de pedir a sus jugadores “ir para atrás” ante Aurora, lance que terminó 1-0 a favor del “Equipo del Pueblo”.

Baldivieso exigió que se le prueben las acusaciones, lo mismo que Fabol, la agremiación de jugadores, quienes requirieron que el Tribunal de Disciplina de la FBF investigue para sancionar a lo infractores, sea el técnico o los dirigentes y con la mayor drasticidad posible para sentar un precedente.

Hasta el cierre de edición, la retractación pública no había circulado en redes sociales, razón por la que no se había firmado la carta de rescisión. En ese sentido, Baldivieso fue inflexible porque aseguró a Campeones que su nombre fue “manchado” por los mencionados dirigentes y su única condición era esa satisfacción pública. Baldivieso entendió que su ciclo en Always Ready llegó a su fin y no hay posibilidad de volver a conducir al cuadro alteño. En el CAR también hay un manto de incertidumbre, tomando en cuenta de que se desestimó la posibilidad de que Pablo Godoy retorne al plantel albirrojo. El paraguayo se quedó en FC Universitario de Vinto, con el que un día antes había intentado sin éxito desvincularse. Una vez que Baldivieso se desvincule de Always Ready, se buscará la contratación de un entrenador, por eso la urgencia de la directiva del cuadro albirrojo por cerrar el capítulo Baldivieso.