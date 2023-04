Ayer por la tarde terminó la mininovela que se había instalado por la mañana en la Fuerza Aérea de Bolivia, en El Alto, donde estaba el avión que iba a trasladar a Always Ready a Villa Tunari para el partido con Palmaflor, a partir de las 15:00.

Todo estaba listo, pero no había el permiso de aterrizaje en el aeropuerto de Chimoré ni Villa Tunari, por lo que la negativa rotunda partió de la Fuerza Aérea de Bolivia.

Vanos fueron los justificativos interpuestos a los personeros del aeropuerto que no permitían el despegue del vuelo de los albirrojos, las llamadas de ida y vuelta de los directivos de Always Ready, a la Dirección de Competiciones, a Palmaflor, y no se lograba el permiso.

Hasta que a las 14:00 se tomó la decisión de no hacer nada más, comunicar al plantel que no se viaja y a la Dirección de Competiciones de igual manera.

Las palabras el timonel albirrojo Claudio Biaggio fueron claras al respecto: “Tuvimos la voluntad de ir a jugar, lo teníamos todo listo para hacer un buen partido ante un buen equipo, pero lamentablemente nos dicen que no podemos viajar y no queda otra, no fue voluntad nuestra, sino de otras personas de la aeronaútica que no permitieron el despeje, una pena, nos manejamos en base a una planificación”.

Luego, a las 17:00, aproximadamente, vino la confirmación de la Dirección de Competiciones mediante una misiva oficial, en la cual se manifiesta que Always Ready y Palmaflor se suspende sin fecha.