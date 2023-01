Always Ready empató ayer con San Martín de Tucumán (0-0), en el primer amistoso que se disputó en Argentina. Los clubes habían pactado jugar dos encuentros, el segundo se suspendió tras la lesión de Santiago Arce.

Los dirigidos por Pablo Godoy -de esta manera- disputaron su segundo partido amistoso dentro de lo que tienen planificado previo al inicio del torneo Apertura, que arrancará el 5 de febrero, el primero en suelo argentino, donde esta semana enfrentarán a Atlético Tucumán.

El partido se jugó a 30 minutos por lado, fue bastante disputado en el medio campo donde se destacó el colombiano William Parra. Los “millonarios” mostraron un buen nivel; en los primeros 15 minutos el local tuvo mayor posesión de balón, pero no logró anotar, y la defensa de Always se mostró más sólida con Nelson Cabrera y Arce; el cuadro alteño se animó en el ataque con Edarlyn Reyes y Dorny Romero, pero no contaron con fortuna para marcar.

En el segundo tiempo el partido se hizo más intenso, a Always le costó un poco más acomodarse en cancha. Brian Andrada ganó a la defensa y una mala salida del portero de la banda roja, Carlos Mosquera, casi pone en ventaja al club tucumano.

San Martín estuvo más cerca de abrir el marcador, pero la defensa de Always Ready estuvo atenta e impidió la caída de su pórtico. El primer partido concluyó sin goles.

“Me pareció un partido intenso para los dos equipos, San Martín está bien trabajado. Yo creo que nosotros estamos de la mejor forma, queremos conseguir cosas buenas, cada compañero está asimilando lo que pide el entrenador; en los partidos que hemos disputado se ve eso”, expresó Parra.

En el segundo encuentro, con variantes en ambos oncenos, el partido se suspendió, tras la lesión de Arce, que tuvo un buen partido. Fue el club San Martín de Tucumán el que confirmó en sus redes sociales de la lesión del jugador y la razón de la suspensión del encuentro.

Always tendrá su segundo amistoso este miércoles ante Atlético Tucumán. Luego de ese encuentro retornan al país para volver a la concentración en su CAR de Huarina.

Arce es baja por tres meses

Se jugaban 5’ del segundo partido, Santiago Arce fue a la disputa del balón; el jugador de San Martín cayó sobre la pierna del defensor y se paralizó el cotejo.

La atención médica a Arce fue inmediata, sus compañeros y los del equipo rival pidieron la ayuda de manera rápida. Sufrió una “fractura transversal no expuesta de tibia y peroné”.

El jugador será operado hoy en Tucumán, según explicó el parte médico del club. La recuperación -según la evolución- demandaría tres meses.

Arce retornó a Always Ready luego de su paso por Palmaflor. El defensor de 22 años estuvo en clubes como Sport Boys y Aurora. Fue parte de la gira por Europa, tuvo buenas actuaciones. “Es una fractura tibia peroné en la pierna derecha, es lineal, no ha sido expuesta, no es de las lesiones graves, estará fuera unos tres meses”, señalaron desde el gabinete médico del club.