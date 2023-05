El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, opinó que el partido de este domingo contra el Valencia debería de haberse detenido por insultos racistas de todo el estadio, no de un solo aficionado, a Vinícius Jr, y declinó hablar de fútbol en la rueda de prensa posterior al partido.

“He hablado con él durante el partido, el ambiente era muy caliente, muy malo, le he pedido si quería continuar jugando porque el ambiente era racista, no me parece bien. Nunca he pensado en quitar a un jugador por racismo. Nunca me ha pasado, así no. La Liga española tiene un problema, que no es Vinícus”, dijo tras el partido.

Ancelotti expresó que “no soy el más indicado para pensar lo que se tiene que hacer, pero no se puede jugar a fútbol así. Diría lo mismo que si hubiéramos ganado, no hemos jugado bien, es difícil buscar la motivación. Es demasiado grave esto, lanzan un balón en tiempo de ataque, insultan a Vinícius todo el rato y luego le enseñan tarjeta roja”.

“Estoy muy triste, hay que acabar con esto porque estamos en 2023, el racismo no debe de existir. Ahora es verdad que hay un protocolo, el árbitro ha explicado que primero hay que avisar a la gente y si lo hacen otra vez, irnos a casa”, agregó.

“Para mí la solución es parar el partido”

Además, Ancelotti dijo que “aunque haya muchas denuncias de antiviolencia, no ha pasado nada. Para mí la solución es parar el partido, está claro, esto no puede continuar. Es el jugador que recibe más faltas y más insultos. El árbitro ha dicho que debía seguir, porque si pasa otra vez el protocolo seguiría”.

“El estadio le gritaba “mono, mono” (hay periodistas que han aclarado que le gritaban ‘tonto’). Él es un niño, le gusta jugar al fútbol, quería seguir, pero en esta situación es muy complicado. Él ha intentado liberarse de una agresión y lo expulsan. Nuestra afición no puede disfrutar de él el próximo partido. Todos estamos con él, pero estamos tristes. No estoy enfadado, estoy triste”, siguió.

Por último, el entrenador del Real Madrid dijo que “todos los jóvenes tienen que mejorar (sus actitudes), pero tenemos que tener en cuenta que cuando te insulta todo un estadio los jugadores no son capaces de ser fríos. El club lo apoya en todo”, finalizó.

Baraja: “El club va a investigar si hay insultos, pero hay gestos despectivos que duelen”

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, dijo que el club valencianista va a investigar si ha habido insultos hacia Vinicius Jr., pero también apuntó que les “duele” que les “hagan un gesto de a Segunda, también es condenable”.

“El Valencia condena cualquier insulto racista y somos una afición modélica. Si se pide respeto hacia los jugadores del Real Madrid también hay que pedir respeto hacia nuestra afición, porque estás incitando a que el problema no se solucione. Estoy convencido de que es un gran jugador, y pedirá perdón porque no ha sido adecuado y también pedimos perdón nosotros como club si se ha sentido ofendido”, dijo Baraja.

El técnico valencianista manifestó: “Somos un club de fútbol y una afición señora. Pedimos respeto para nuestra afición. Que se juzgue a la afición del Valencia con el calificativo de racista me parece que no es el momento”.

“Después de lo que ha pasado en el partido, con las emociones hay cosas que se pueden decir que no se ajustan a la realidad. El Valencia condena cualquier insulto racista y somos una afición modélica. Había 46.000 personas que se comportan correctamente animando y empujando. Somos un club señor, centenario, nuestra afición es ejemplar. El valencianismo siempre se ha comportado de manera exquisita”, finalizó.