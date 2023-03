El clásico es ese tipo de partido en el que Ancelotti no oculta que siente “miedo y la preocupación”, especialmente en “las dos horas previas al encuentro que aseguró “son las más complicadas”.

“Mañana tenemos que ver al Barça como un león y no como un gato porque si piensas que es un gato va a ser una fiesta. Es un partido importante en el que tenemos que luchar hasta el final, ser comprometidos y fuertes para sacar lo mejor de nosotros”, añadió.

El técnico italiano Carlo Ancelotti aseguró que el Real Madrid será “ofensivo” en el Camp Nou, donde confirmó la presencia de Karim Benzema, y sin querer entrar en si todo lo que no sea un triunfo de su equipo deja sentenciada la lucha por el título de LaLiga, afirmó que deben “ver al Barça como un león y no como un gato”.

Intentó ‘Carletto’ lanzar un mensaje optimista antes del clásico y huir del pesimismo por la distancia de nueve puntos con el Barcelona en LaLiga y la desventaja en las semifinales de la Copa del Rey tras perder 0-1 en el Santiago Bernabéu.

“Los datos dicen que tenemos desventaja en la Copa del Rey y en LaLiga, donde no la tenemos es en la Champions pero no sé qué puede pasar. Mañana podemos recortar la desventaja en LaLiga y es en lo que pensamos hoy. Pensamos en ganar el partido, lo que pasará si no lo hacemos lo pensaremos después”, dijo.