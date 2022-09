Andaveris: “Los senegaleses eran grandes y fuertes, pero no tenía miedo”

Augusto Andaveris participó -hace dos décadas- del partido que Bolivia jugó con Senegal en Dakar. Para el goleador fue una fecha inolvidable, ya que se trató de su primer encuentro con la casaca nacional.

Desde Yacuiba, el atacante de Chicaloma contó varios entretelones de aquel encuentro que este sábado se reeditará entre ambos seleccionados.

¿Qué recuerdos le vienen de esa jornada?

Tuve la oportunidad de estar en ese partido que jugamos en Senegal, fue una linda experiencia para todos los que participamos de ese juego. Recuerdo que tuvimos un largo viaje primero a Portugal y luego en chárter hasta Senegal.

¿Qué compañeros estaban en aquella selección?

No fueron los de Bolívar, que tenían otros compromisos, pero estuvieron Bengolea, que hizo el gol, Calustro, Eduardo Jiguchi y el Pollo Arias en el arco. El técnico era Carlos Trucco y de médico estaba Miguel Elías Zaiduni (+).

¿Cómo fue tenerlo a Trucco como técnico?

Una gran persona, siempre nos aconsejó bien a los más chicos, un tipazo y un loco lindo, con buena onda.

¿Senegal también estaba a punto de jugar el Mundial?

Sí, estaba en sus partidos previos al Mundial 2002, Senegal siempre tuvo equipos fuertes y competitivos a nivel de África. Aquel equipo estaba integrado por jugadores muy fornidos, rápidos; pero pese a todo ello le hicimos un gran partido y concluimos con un marcador estrecho (1-2).

¿Qué figuras tenía Senegal?

Estaba Diuf, que era la sensación por aquellos años, cada que agarraba la pelota parecía que el estadio iba a reventar por como gritaba la afición de emoción, el griterío era ensordecedor, es algo que me quedó grabado de aquel partido.

Pero al que enfrentó fue al actual técnico Cissé que era defensor , ¿recuerda?

Él estaba en ese equipo, yo jugué todo el partido y en varios pasajes chocamos. Yo cambié al final del partido la camiseta con Khalilou, que era un lateral, y salí contento porque aquel partido fue mi primera experiencia como titular en una selección, antes había estado en la Copa América (2001), con el profesor Carlos Aragonés, pero no había participado en ningún encuentro.

¿Los enloqueció a los jugadores senegaleses?

Mi característica fue siempre ir bien por arriba y tener a los centrales todo el tiempo asustados, yo me llevaba todo por delante, como una topadora, y en aquel partido con Senegal no fue la excepción, por más grandes o fuertes que eran los rivales yo no tenía miedo ir al choque, es más, en ese partido choqué fuerte con este jugador Khalilou, lo saque hasta la pista y al final hubo el cambio de camiseta en signo de amistad.

¿Cómo ve este nuevo ciclo al mando de Gustavo Costas?

Yo me habría inclinado por Mauricio Soria, él debía ser el técnico porque conoce todo lo que está pasando en el fútbol boliviano. Costas traerá nuevas ideas, pero hay que ser realistas, estamos mal en la formación y los chicos que fueron a Brasil vendrán con otra mentalidad, pero el resto es el gran problema que tenemos en el país. El otro gran problema es que al país ya no llegan jugadores que te enseñen, en mis tiempos yo aprendía por ejemplo de Carlos López.

En la próxima Eliminatoria, ¿hay chances de clasificar o hay que ser realistas y pensar en algo a largo plazo?

Por eso me inclinaba por el profesor Soria, porque teníamos que empezar con un proyecto a ocho años, la verdad como está nuestro fútbol tan deteriorado va a ser muy difícil pensar en ir al Mundial 2026. Ocho años es un tiempo prudente para pensar de forma más realista.

Augusto, ¿dejó el fútbol o aún hay cuerda?

Hay dirigentes como en Ciclón que piensan que a los jugadores hay que explotarlos, ahora estoy en Petrolero de Yacuiba, hice ocho goles en dos fechas, estoy de goleador (risas) y tengo cuerda pese a mis 43 años...

¿Está estudiando la carrera para técnico?

Sí, yo viví desde niño metido en el fútbol y es difícil dejar esto, ahora me estoy instruyendo para cuando deje el fútbol poder ayudar a los jóvenes que tienen talento, soy un convencido que en Bolivia existe elemento para trabajar.