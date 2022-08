Andrés Costa: “Hice cursos de director técnico; el dirigente tiene que saber de fútbol”

Un estilo de vida, eso es Always Ready para Andrés Costa. Con 27 años es el presidente más joven entre los dirigentes de los clubes de la División Profesional. Exigente, nervioso y “loco por el fútbol”, el paceño se tituló como director técnico. El exarquero de ABB e ingeniero comercial cuenta que comparte la exigencia del entrenador de su equipo, Julio César Baldivieso. El 2019, su padre, Fernando Costa, lo dejó al frente del club millonario, luego de asumir la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol; para el joven dirigente fue una enorme responsabilidad. Ese año su club se coronó campeón del torneo. Cuenta que el secreto fue mantener a la gente que lo acompañó “desde abajo”. Identifica que fue fundamental el apoyo de su familia, su madre, su esposa y su principal motivación, su hijo Agustín. Para Costa, la obra de Ferran Soriano, La pelota no entra por azar, es una de las guías para llevar a su club a ser uno de los más exitosos institucional y futbolísticamente. ¿Cómo llega a ser dirigente de fútbol? Es una anécdota muy linda, la verdad. Con Fernando siempre soñábamos apoyar al deporte, no sólo al fútbol, como universidad (UTB) siempre se apoya al deporte, pero teníamos esa espinita de administrar un club. En 2014, dos semanas antes de que se cierre el libro de pases de la Asociación de Fútbol de La Paz recibimos la llamada de Antonio Carrasco que nos decía que el club Always Ready necesitaba inversión, necesitaba ser cedido para que una empresa o una familia lo pueda administrar y tratar de ascenderlo. Nosotros le dijimos perfecto, nos hacemos cargo del equipo y, bueno, creo que fue todo muy rápido, hicimos una buena dupla con Fernando tanto en lo deportivo como en lo administrativo y aprendimos mucho en la Asociación. Nos equivocamos, tres años de errores, de aprendizaje que nos costaron que Always Ready vuelva al fútbol profesional, pero más allá de tres años de lucha, han sido más de 10 años que ningún equipo de la Asociación de La Paz lograba ascender después de La Paz Fútbol Club, y era muy difícil la competitividad en asociación. No es la misma que Santa Cruz, Tarija y eso se siente a la hora de competir en la Copa Simón Bolívar, pero este aprendizaje nos ha llevado a enfocarnos en el fútbol profesional. La primera tarea era mantener a Always como equipo competitivo, establecerlo en el fútbol profesional y, bueno, creo que el tiempo nos ha dado la razón en muchas cosas y ahora Always Ready es un firme candidato al título.

¿Cuánto creció Andrés Costa desde que asumió la presidencia de Always Ready? La verdad muchísimo, considero que nos ha tocado asumir la presidencia muy joven y con muchas cosas por aprender, de repente llegan las elecciones de la federación y teníamos una responsabilidad muy grande, un torneo parado que tenía que volver a jugarse con partidos cada tres días. Bueno, nos sentamos con los doctores y les dijimos que teníamos una oportunidad de salir campeones producto de la buena recuperación que tiene el club, contamos con cámaras hiperbáricas propias, hacemos ozonoterapia nosotros mismos; consideramos que esas ventajas de poder llevar las cámaras hiperbáricas a todo el país podían marcar la diferencia en la recuperación de los futbolistas y se dio, ayudó y gran parte del trabajo fue de Fernando (Costa) como presidente. Nosotros agarramos el torneo en medio camino, pero muy contentos porque las cosas se han dado y como campeones ha sido más fácil madurar. ¿Desde la asociación cuánto aprendió y qué cambió ya en la División Profesional? Hemos aprendido que no siempre se gana, hemos aprendido a reponernos ante las adversidades de la vida, a equivocarnos también y a corregir nuestros errores como parte del crecimiento, como parte del proceso. Nos vamos a seguir equivocando, es parte del camino pero creo que hemos madurado mucho y considero que estamos aptos para seguir liderando este equipo. Por todas las críticas que recibió, ¿fue difícil ser un dirigente joven? Es que eso es lo que tal vez ha hecho que cometa más errores que otro dirigente, que lastimosamente me ha tocado muy joven (sonríe). Yo amo, respiro, vivo fútbol, he hecho el curso de entrenador, he hecho muchas cosas, pero nunca pensaba administrar un club, hay que ser sincero. La verdad, nosotros teníamos otra dedicación y llegó Always y nos cambió la vida, creo que hemos cometido muchísimos errores, pero creo que tenía mucha perseverancia también, teniendo en cuenta que el que persevera alcanza, y creo que hoy por hoy por eso Always Ready está marcando diferencia en nuestro fútbol. ¿Es ingeniero comercial y entrenador de fútbol? Sí, bueno, hemos hecho cursos de entrenador, hemos salido de la universidad como ingeniero comercial, la verdad contento por ello, nos dedicamos a hacer crecer al club de manera importante, pero rescato la perseverancia, nos falta aprender mucho, vamos a seguir equivocándonos, nos falta madurar muchísimo, pero es el camino que nos tocó y lo aceptamos. ¿Se ve a futuro dirigiendo un equipo, ya como DT? No, la verdad, no; uno trata de capacitarse para saber de fútbol porque entendemos que es importante que los dirigentes sepan de fútbol y entiendan lo que están dirigiendo, pero es simplemente eso, dirigir un equipo no es parte de mi idea o plan como vida. ¿Le hubiese gustado ser jugador de fútbol? Yo he jugado fútbol hasta la Asociación de La Paz, en ABB. Siempre me gustó ser arquero, creo que por eso soy un poco loco (sonríe), un poco (piensa) tal vez hormonal en cierta parte, lo aceptamos; es parte de nuestro carácter, vivimos el fútbol con locura. Yo antes de ser dirigente siempre he sido hincha y creo que ésa es mi debilidad; necesitamos madurar un poco en cuanto a ello y tratar de poder tranquilizarnos un poco en los partidos. Pero eso de ser hincha lo voy a llevar siempre.

¿Cuán importante es el rol de su familia en esto que hace? Muy importante, acompañado de mi mamá (Verónica), de mi esposa (Sol), mi hijo (Agustín), muy importante el apoyo de ellos. Con Fernando somos como mejores amigos; más que padre e hijo tenemos una relación de amistad, y eso hace que realmente tengamos una gran relación y podamos trabajar juntos en muchos proyectos desde abajo. Nosotros siempre hemos comenzado de abajo, nunca nos ha llovido algo y creo que ese aprendizaje de haber estado abajo, al medio y ahora estar arriba, en el fútbol profesional creo que te da muchos valores y te hace valorar el lugar donde estamos, sabiendo que nos ha costado muchísimos años, muchísimas noches de tristeza, de culpabilidad. Hemos sentido culpa de por qué el equipo no ascendía y realmente eso ha hecho que crezcamos como persona y entendamos que el fútbol es para estar con la hinchada, el fútbol es para estar con la gente. Yo lo vivo así, yo siempre estoy con la gente y eso no lo voy a cambiar nunca. ¿Cuánto le ayuda su esposa en esto? Es mi cable centro, me tranquiliza por momentos, soy muy nervioso, apasionado, pero para mí lo importante es la unión de la familia y tratamos de que nuestro hijo siempre esté unido. ¿Cuál es su mayor debilidad y quién le da ese jalón de orejas? (Risa) bueno, tirón de orejas yo creo que Fernando. Después siempre la familia es el punto débil de todos, pero la verdad que el apoyo que recibimos, las correcciones y consejos que recibimos de la familia son muy importantes, y agradezco ese apoyo que tenemos y te vuelvo a decir a veces hay errores que nos cuestan títulos, partidos y hacen que realmente nos sintamos tristes por mucho tiempo. ¿Cómo es un día de Andrés Costa como presidente y como padre de familia? Un día de Andrés Costa como presidente es como me ven, en el estadio, corriendo apurado, yendo de un lado a otro, hablando por teléfono, siempre vivimos en quinta velocidad la vida, creo que nos hemos acostumbrado a eso (sonríe) un poco loco tal vez, no te voy a mentir. Como padre igual, tratando de que Agustín, que es mi hijo, le guste el fútbol. Ahora es fanático por Always, siempre lo llevamos en el tiempo libre a jugar, tratamos de que valore las cosas y que sepa que se tienen que conseguir con esfuerzo, que lo que uno tiene siempre se agradece, que es lo importante. Always Ready de Miraflores a El Alto, ¿fue una buena determinación? Sí, definitivamente es la mejor decisión; muchos me han criticado por decidir que Always representará a la ciudad más luchadora del país. El hincha de Always Ready es un hincha apasionado, exigente, un hincha que deja la vida por su club y creo que me identifico mucho con el ciudadano de a pie alteño. Creo que soy igual de luchador, soy de ñeq’e, por momentos muy exigente y eso hace que tengamos un lazo sentimental con el pueblo alteño. ¿Por qué apostó nuevamente por Julio César Baldivieso? Porque Julio es una persona parecida a nosotros, al club, es también enfadón; es una persona que le gusta que el equipo vaya al frente, que corra, es exigente. Entonces creo que se identifica con el club. Paradójicamente creo que a Julio en el último tiempo le está yendo bien en el Always. Considero que estamos hechos el uno para el otro (sonríe). Siempre habrá diferencia, creo que siempre vamos a estar a veces en desacuerdo en algo, pero la amistad de estar unidos por el club, siempre trabajar para que salgan adelante. ¿Qué pasa por su mente al momento de contratar a un jugador? Vemos que sea un jugador aguerrido, un jugador dinámico por las condiciones de Villa Ingenio, pero sobre todo buena persona. Creo que este semestre no nos hemos equivocado, por eso tenemos un grupo unido porque todos son buenas personas. ¿Sintió que su papá le dejó un gran peso cuando asumió la presidencia de la federación? Sí, una gran responsabilidad. Fernando es una persona muy exigente, es hincha de Always Ready, no lo vamos a negar, y la verdad cuando pierde el equipo siempre hay una llamada de (sonríe) ¿qué pasó?, ¿por qué estamos así? Y la verdad es una responsabilidad con él, con toda la familia del club, con la ciudad de El Alto, hay mucha presión. Always es tal vez un club muy exitista, la gente se ha acostumbrado a ganar por más de tres goles de local; creo que hay que tratar de tener un equipo que entienda eso y salga los 90 minutos a proponer. Por las críticas que recibe, ¿cree que son injustos con usted? Mire, si hay que reconocer errores lo voy a hacer, sé que me he equivocado, he errado, el problema es que soy muy frontal a veces. No es lo mismo ser frontal con los amigos, con los trabajadores que igual son amigos. En Always todos vienen del ascenso, nunca hemos cambiado, hemos tenido estabilidad, todos vinimos de abajo, todos crecimos juntos, son más que familia, son hermanos. Luis Salazar y Óscar Barrenechea son los que están en el día a día, los médicos, los utileros, creo que es fácil criticar porque no saben el carácter que uno tiene, la juventud que uno tiene. Tal vez si ellos hubiesen tenido que agarrar un equipo a mi edad hubiesen cometido los mismos o más errores. ¿Para usted mejoró el fútbol boliviano? Sí, totalmente, creo que hoy en día tenemos la mejor camada de jóvenes en nuestro país, caso Diego Medina, en Always; Javier Uzeda, en Bolívar, como ejemplo. Creo que hay buenos jugadores y tengo mucha ilusión de que Bolivia vaya al Mundial. ¿Qué opinión tiene del VAR? Creo que se pedía transparencia y, bueno, llegó el VAR para dar certidumbre a todos, pero cuesta acostumbrarse, peor yo que soy muy nervioso porque cuando se para el VAR cómo lo sufrimos. Mire, cuando estábamos de viaje, como anécdota le cuento, me decían gol contra Nacional Potosí, luego no es gol irá al VAR; sentía que me iba a morir porque el partido no lo podía ver (sonríe), entonces creo que hay que acostumbrarse porque esos segundos que se revisan te ponen nervioso. ¿Qué considera que es fundamental para ser buen dirigente? Tener pasión por lo que uno hace, vivir para el fútbol y no del fútbol que es lo más importante. Tener ganas de aprender y reconocer que hoy por hoy el fútbol boliviano si no está como el fútbol argentino o brasileño es por nuestros dirigentes. Nosotros debemos capacitarnos, debemos mejorar y seguir aprendiendo para ser los guías para que el fútbol boliviano mejore.

