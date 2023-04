El presidente de Always Ready, Andrés Costa, salió con los tapones de frente para responder al titular de Bolívar, Marcelo Claure, quien puso en duda el sábado el manejo del VAR, que según su percepción perjudica a su elenco. “Deja de llorar, no es mi culpa que de fútbol no sepas nada”, escribió Costa en su cuenta de Instagram.

A la conclusión del partido que celestes y millonarios igualaron en Villa Ingenio (2-2), Claure puso en su cuenta de Twitter que “tenía mucha fe que el VAR en Bolivia iba a solucionar muchas cosas, pero cuando hay alguien detrás del VAR nadie puede predecir lo que puede pasar. Mal”, subrayó el mandamás de la Academia.

Unas horas después, el titular de Always Ready le respondió a través de Instagram: “Marcelo Claure deja de llorar, cada partido que pierdes culpas a terceros. No es mi culpa que de fútbol no sepas nada, la envidia no es buena. Hay que aprender a perder o contra Guabirá hablaste del arbitraje”, cuestionó Costa.