Entrenador de fútbol y formador por esencia, Sergio Apaza Vera, actual DT de Ayuda País, es de los preparadores que aún se sorprenden en el país por la no presencia de Bolivia en el torneo Maurice Revello, más conocido como Esperanzas de Toulon.

La FBF decidió no participar en ese famoso torneo internacional por la apretada agenda del fútbol boliviano, el “cruce de fechas” con los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana de los equipos nacionales, además que se tiene encima los cotejos de preparación de la Selección Nacional para enfrentar a Ecuador (17 de junio) y Chile (20 de junio).

Pero, conocedor del prestigio del torneo francés, una especie de”mini mundialito” del que emergieron Daniel Passarella, Ronald Koeman, Cristiano Ronaldo, entre algunos, el técnico Apaza piensa que se frustra al jugador nacional joven, al que representa a la nueva camada de jugadores, a la que defenderá a la Verde en por lo menos tres generaciones, el no jugar en Toulon.

“Este no es un tema aislado, merece un análisis a profundidad, la etapa de formación de los futuros jugadores arranca a los seis años con juegos hasta los doce y trabajando coordinación y algunos aspectos de flexibilidad; después de los 12 prosigue la misma etapa hasta los 15 pero en la parte técnica, luego en la táctica y competitiva hasta los 18, 19 y 20 porque no cumplen el mismo ciclo de formación; es decir, algunos están listos a los 15, otros a los 16 y en el mundo del fútbol no solo en Bolivia; la mayoría llega a los 19 en una situación tal que tiene que reforzar la última parte de formación, y esa parte está ligada a la competencia en el exterior”, apuntó el entrenador con bastante reconocido en el fútbol profesional y actualmente en la AFLP.

Apaza puso énfasis en el hecho de que el futbolista tiene que darse cuenta “por vivencia propia”, de qué es lo que pasa en el mundo del fútbol.

“Uno como entrenador le puede hablar al jugador y contarle muchos acápites de lo que pasa en el camarín, de lo que pasa en la cancha, de la actitud de los rivales, pero cuando se juegan partidos eso vale más que un millón de palabras”, recalcó.

Por ello, de acuerdo al experimentado entrenador “ir a jugar a Europa, a un campeonato que tiene tanta trascendencia y donde han jugado los mejores jugadores del mundo, es una experiencia inigualable, un partido de esos equivale a diez partidos de otro nivel y se les está cortando esa posibilidad a nuestros jugadores; se que la Federación tiene sus planes y programas, pero no hubieran sido los únicos 20 o más jugadores que hubieran podido participar en ese torneo, se que Pablo Escobar está haciendo un gran trabajo, y seguramente tiene una base de datos con por lo menos cien jugadores de esa categoría en todo el país”.