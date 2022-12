El fútbol se está nivelando, no sé si para arriba, para abajo o para el medio, pero creo que hay equipos que se han mostrado muy por debajo de su nivel, tal el caso de Alemania, por ejemplo. Todos los equipos que han mejorado, es producto de un proceso, en el fútbol y en la vida, nada se consigue de casualidad. Japón, Corea del Sur, Marruecos, todos siguen procesos que han iniciado desde la etapa de formación, ahora están recogiendo los resultados.

Estar en la mesa de los grandes, de los campeones, requiere de mucho más que eso. Entonces hay equipos que han sorprendido, han ganado partidos y de pronto, ellos mismos se han sorprendido de haber ganado un partido y han vuelto a perder.

Marruecos ha ganado, sigue ganando y vamos a ver hasta dónde va. Después, creo que no es un buen mundial futbolísticamente hablando, sigo sosteniendo que Brasil es el mejor equipo, porque mi análisis parte desde el juego, no desde el resultado. Si Tite hubiera sido un poquito más audaz, a Croacia le hubiera metido un par de goles más y no hubiera sufrido lo que ha sufrido y ahora está en casa. Eso mismo le ha ocurrido a Ecuador, Uruguay, o sea, el fútbol ha castigado a los mezquinos. Luego, Ecuador le ha hecho un mejor partido que Argentina a Países Bajos.

Argentina no ha sido superior a Países Bajos, simplemente que no se ha sentido inferior, ha sido más desde lo mental. Haciendo un análisis hombre por hombre, Países Bajos es más equipo que Argentina, con excepción de Messi y un par de jugadores más. En cambio, Ecuador ha sido superior desde lo táctico. No ha sido un buen Mundial, hay un grupo de equipos que siguen siendo los principales, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Argentina, Brasil, Croacia y España.

A veces no siempre hay que cosechar, a veces hay que sembrar y creo que España ha hecho buena siembra, en el 2026 será protagonista. Me gusta lo que hizo Luis Enrique, Scaloni porque tiene una lectura perfecta de los momentos de juego.