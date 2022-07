Apaza: “El VAR va contra los equipos grandes”

Después del estreno de la tecnología en la División Profesional del fútbol boliviano, la evaluación de la Federación Boliviana de Fútbol fue positiva. “Los bolivianos vieron que se ha impartido justicia”, analizó Fernando Costa, presidente del ente. Pero también se identificó que “el VAR va contra los equipos grandes”.

“Blooming no le hubiese ganado a Bolívar si no fuese por el VAR y, seguramente, Guabirá le hubiese ganado a Always Ready”, destacó Sergio Apaza, director técnico y analista.

Especificó que “en todo el mundo, el VAR perjudica a los equipos grandes porque el árbitro, subconscientemente, cuando va a cobrar una jugada, el subconsciente le dice que cuando es para un equipo chico, no hay problema, pero cuando es para un grande, le puede traer problemas. Ahora ya no le trae problemas porque se descarga con el VAR. Ése es un problema mental, diríamos que el VAR está ayudando”.

Citó un ejemplo: “En Argentina, en la penúltima fecha jugaron Boca contra Unión y el árbitro cobró un tiro libre al borde del área, en el minuto 95, a favor de Unión y desde el VAR le dijeron que era penal. Los jugadores de Boca, que están acostumbrados a que no se les cobre esa falta, protestaron, lo que ocasionó en la expulsión del capitan de Boca. Cuando remató el jugador de Unión, falló y el VAR dijo que el arquero se adelantó e hicieron repetir y Unión convirtió y ganó. A Boca le cobraron un penal en contra, en la Bombonera, después de cinco años”.

En Cochabamba, Costa aclaró: “Se ha dado una marcha sin retorno en el fútbol boliviano en cuanto al VAR”.