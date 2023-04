Carlos Aragonés tiene sentimientos encontrados en la previa del choque copero entre Bolívar y Palmeiras, pero no duda al citar que el miércoles estará “con el corazón más celeste que verde”, ya que el histórico futbolista nacional marcó época con la Academia y llegó a jugar para el Verdao.

Han pasado 42 años de aquel partido entre Bolívar y Palmeiras, ¿cómo vivió esa jornada?

En realidad fue un partido como parte de la negociación, Palmeiras pagó un monto a Bolívar y al margen existía el acuerdo de jugar ese encuentro. Fue una experiencia medio extraña porque jugar en contra de Bolívar no era fácil ya que un par de meses antes me había desvinculado y me costó jugar frente a la celeste.

Es que en cinco temporadas usted se había convertido en uno de los ídolos de la afición...

Por más que haya sido un equipo del exterior, resultó una sensación ambigua, pero había que cumplir el partido y lo hice como tenía que hacerlo y fue importante por la llegada de Palmeiras a La Paz, por la expectativa que existió.

En la alineación de Palmeiras estaban jugadores como Gilmar , Benazi, Luis Pereira, Pedrinho o el técnico Fedato, ¿se acuerda?

Los recuerdo a todos, el técnico Fedato fue interino ya que al poco tiempo llegó otro entrenador. Todos los jugadores no habían venido a jugar a La Paz, era su primera experiencia, querían saber cómo iba a ser y me preguntaban mucho, yo les dije que lo tenían que vivir por su cuenta propia de cómo es jugar en La Paz; pero fue una linda experiencia para el grupo en general. Los jugadores de Palmeiras vieron lo que había dejado en Bolívar y lo mucho que me quería la gente.

Hay una foto de esa jornada en la que don Mario Mercado le hace entrega de una plaqueta...

Don Mario fue una persona que me marcó, sólo que en aquel año tuvimos un pequeño problema porque él estaba volviendo a Bolívar, por un problema de salud estuvo viviendo un año en Estados Unidos y no estuvo en la presidencia. Cuando don Mario vuelve y como era su característica, quería armar el mejor Bolívar posible y ahí estaba incluido y no quería negociarme...

¿Y cómo lo convencieron?

No entendía lo importante que era pasar del fútbol boliviano al brasileño, ni siquiera al Palmeiras. Tuvimos algunos cruces que no ameritaban, finalmente se arregló porque yo siempre fui una persona agradecida y más que todo con él que fue el que me trajo de la Argentina y me dio todas las condiciones de jugar, don Mario me enseñó muchas cosas y todo lo malo que vivimos antes de mi partida quedó atrás porque el día del partido nos dimos un abrazo y me entregó esa plaqueta de reconocimiento.