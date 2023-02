Carlos Aragonés disfrutó en el pasado de los clásicos, primero como jugador luego como entrenador y ahora también lo hace desde una perspectiva de análisis como comentarista deportivo de Tigo.

Se juega hoy el clásico 294 y el exjugador y técnico de ambos tradicionales rivales también está a la expectativa, avizorando una fiesta deportiva apasionante por lo que representan los dos equipos.

“Lo que deseo es que la gente disfrute, viva y que vibren con el clásico, es la mejor manera de ser partícipe de un partido así, el hincha también participa con su aliento y su respaldo, siempre que sea un apoyo sin faltar el respeto a nadie, sin provocar disturbios y peleas”, afirmó anoche a Campeones.

Aragonés también resalta la forma cómo se vive el clásico paceño, “salvo de un insulto, que no pasa de eso, no tengo recuerdo de que hayan habido agresiones entre hinchas y eso es muy bueno, ese espíritu y forma de comportamiento tiene que mantener el hincha que tiene que disfrutar este partido”.

El también exfutbolista celeste no dejó de confesar que disfrutó más de estos partidos cuando era jugador. Recuerda que llegó a Bolívar muy joven, fue el club que lo acogió y lo formó como profesional, eso es algo que no olvida nunca, rescatando la calidad humana que había -según él- en ese entonces, con dirigentes que lo cuidaban hasta como un hijo y le inculcaban valores.

Luego tuvo otra etapa en Bolívar pero como entrenador, “soy de los pocos que es campeón como jugador y como técnico, eso es un orgullo, pero es obvio que no puedo dejar de ser agradecido con The Strongest porque, paradójicamente, el primer título que gané como entrenador fue con ese equipo, y no puedo dejar de lado ser un agradecido a esa institución de Achumani”.

Recuerda con un dejo de nostalgia esos partidos clásicos de otrora, “era otro el ambiente, quizás era mayor la rivalidad, pero nosotros los jugadores teníamos una identificación total con el club, eso se ha perdido un poco hoy por la propia dinámica del fútbol, por la naturaleza, el jugador hoy en día pertenece al club hasta el tiempo en que dura su contrato, en cambio en esa época la pertenencia era hasta el último día, si el club así lo decidía, eso te llegaba a tener un sentimiento muy fuerte. Pero estoy feliz y orgulloso de haber vivido esa época”.

El clásico de esta noche

Lo tiene claro, el clásico despierta no solo la simpatía regional, sino nacional, y por eso el encuentro que jugarán esta noche ambos rivales será seguido por todo el país. “Cada clásico tiene su condimento, no hay que menospreciar el uno con relación al otro, a todos hay que valorarlos y disfrutarlos”, remarcó.

En relación al lance de esta noche, entre el Tigre de Ismael Rescalvo y el Bolívar de Beñat San José, ve fuerzas parejas, “han jugado dos partidos y veo que a los dos les falta todavía un mayor entendimiento y engranaje, esperamos que sea un lindo partido, ambos tienen jugadores de calidad”.