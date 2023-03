La Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol suspendió por seis meses al árbitro central y VAR, Julio Gutiérrez y Carlos García, quienes fueron los jueces principales del partido entre Atlético Palmaflor frente a Blooming.

El lunes 13 de marzo, el partido entre Palmaflor y Blooming tuvo más de una polémica, la revisión en una jugada del VAR duró 18 minutos, el partido se jugó hasta el minuto 138, hubo dos expulsiones y el campo de juego estaba inundado. La victoria fue para el equipo local por 3 a 2, los goles llegaron en la adición (42’).

Después de una revisión de lo que sucedió en el partido, la determinación final de la comisión arbitral fue sancionar por “errores graves” y “manejo inadecuado de los minutos de adición”. “Es política de la FBF mostrar todo con transparencia, nosotros al término del partido decidimos suspender hasta tener las pruebas necesarias, ha habido errores individuales y grupales, por eso el árbitro central y VAR han sido sancionados por seis meses, los asistentes por tres meses, debido a violaciones al protocolo”, afirmó Alejandro Mancilla, presidente de la comisión. Mancilla explicó que la comisión no tolerará errores voluntarios o involuntarios que perjudiquen el desarrollo de los partidos. En este caso los jueces que más tiempo de sanción tienen son Gutiérrez y García, quienes ya fueron notificados y en la carta que les entregaron señalan las observaciones correspondientes. “La gerencia VAR ha sido la primera en recibir los videos sin editar, hay errores de consideración, errores en el protocolo VAR y el manejo de reposición. Si no hay evidencia clara no tengo que llamar al árbitro, el VAR está para ayudar al árbitro con evidencia”, afirmó Mancilla.

En el caso de los árbitros asistentes, Miguel Villanueva y Edwin Paredes, la comisión los sancionó por tres meses y dio dos razones: “Falta de compromiso con el equipo de árbitros y por permitir que se juegue en un campo lleno de agua por la intensa lluvia”.

El gerente arbitral, Jorge Cuevas, señaló que el problema de la lluvia perjudicó a los que estaban en la cabina porque no tenían los medios.

“Por las lluvias no se pudo calibrar el trazado de línea, y cuando no se puede contar con evidencias claras, cometes un claro error, la cabina por no tener medios lo que tiene que hacer es respaldar la decisión de terreno, la cabina ayuda al equipo de terreno, pero no decide, el que decide siempre es el árbitro”, añadió.

La cuarta jueza del partido, Raquel Azero, también fue suspendida por 40 días calendario por el manejo inadecuado de los minutos de adición del partido. El árbitro AVAR, Gustavo Vera, fue suspendido por llamar al juez central a una revisión “sin tener evidencias y demorando 18 minutos para una decisión”, tendrá una suspensión de tres meses. Desde el club Blooming hubo molestia, catalogaron de “bochornoso” el arbitraje, además señalaron que se expuso a lesiones a los jugadores, aseguraron que la adición influyó y presentaron una recusación.