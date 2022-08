Argentina hace historia al ganar a los All Blacks

Por primera vez en su historia, Argentina, liderada por un mortífero Emiliano Boffelli en los golpes de castigo, derrotó a los All Blacks (18-25) en Nueva Zelanda, en partido de la tercera jornada del Rugby Championship disputado en el Orangetheory Stadium de la ciudad de Christchurch.

Boffelli, autor, por sí solo, de 20 puntos al convertir seis golpes de castigo y transformar el único ensayo de su equipo, fue el jugador clave en la victoria de Argentina, que con dos triunfos en tres encuentros (igual que Australia) lidera la tabla del campeonato.

Argentina, que venía de obtener una contundente victoria en casa sobre Australia (48-17), abrió el marcador con un golpe de castigo transformado por Boffelli en minuto ocho, pero los All Blacks tomaron la delantera tres minutos después con un ensayo de Taukei’aho.

Richie Mo’unga no acertó a transformar desde 25 metros y el marcador quedó en 5-3 para los dueños de casa.

Boffelli devolvió la ventaja a los Pumas mediante un nuevo golpe de castigo en el 18 (5-6).

Entonces los locales comenzaron a meter velocidad a su juego, presionando sobre el campo argentino, aunque de forma indisciplinada.

En el 29, nueva penalización contra Argentina, aprovechada por Mo’unga desde 20 metros para poner el 8-6. Tres minutos después un ensayo del tres cuartos Caleb Clarke, seguido de transformación de Mo’unga desde 25 metros, abrió una brecha en el marcador (15-6), pero sólo fue un espejismo.

El marcador ya no se movió. Argentina había logrado romper su maleficio en Nueva Zelanda. En 2021 los Pumas perdieron sus dos partidos de este campeonato contra los All Blacks, a los que no vencían desde hace dos años.