Consideró que la de Messi fue una “decisión de vida en un ambiente propicio, más amable, que no es Arabia Saudita donde le pagaban 600 millones de dólares pero era ir en una cultura que no es la de él”.

“Obviamente que nos hubiera gustado verlo a Messi cerrando su carrera en el Barcelona, que es su lugar en el mundo, pero las presiones y exigencias en el Barça son muy grandes y quizás Messi ya no quiera eso”, planteó a la AFP el periodista deportivo Daniel Guiñazú, del diario Página/12.

El astro del fútbol mundial anunció este miércoles que tomó la decisión de fichar para la franquicia copropiedad de David Beckham de la liga profesional estadounidense (MLS), aunque admitió que todavía no tiene cerrado el acuerdo “al 100%”.

La reacción casi absoluta fue también la de respirar aliviados de que el goleador y capitán de la selección continúe en carrera con la vista puesta en la Copa América-2024 y, tal vez, el Mundial de EEUU, Canadá y México de 2026, y que no irá a Arabia Saudita, otro destino que se había estado en danza.

Cambiar de continente

El periodista deportivo Sebastián Varela del Río dijo en Twitter: “A Messi lo seguiremos a donde vaya debido a que con él tenemos una deuda insaldable. Jamás podremos empatar lo felices que nos hizo. Por eso, ante tamaña evidencia, la única certeza es el deber de la lealtad. Esa será para siempre, como la copa dorada del Lusail”, el estadio de Doha donde ganó el Mundial de Catar-2022.

“Messi puede elegir el destino que él quiera. EEUU no tiene una tradición futbolística muy importante, pero Messi puede ir donde sea. Me parece que es una estrategia. Es otro continente, no es Europa. Quizás es donde él busque estar más tranquilo”, dijo a la AFP Sandra Oldani, una empleada de 60 años.

El periodista Hernán Cabrera, que sigue la campaña de Newell’s Old Boys, el club argentino donde Messi hizo las inferiores en Rosario, su ciudad natal, quedó perplejo por la decisión del capitán de la Albiceleste: “Ahora que se viene la Copa América (2024), pensaba que iba a estar en una Liga más competitiva. La realidad es que el Inter (Miami) está pasando un pésimo momento y el fútbol que se juega allá no es lo mejor para que el que necesita competencia al límite”, advirtió.

Para el periodista deportivo Horacio del Prado, la decisión de Messi es “un golpe mortal para (el presidente del FC Barcelona) Joan Laporta, que lo dio por terminado en 2021 y no supo cómo corregir su evidente error en 2023 y consagra la era del fútbol de mercado, liderada por los Estados Unidos con ventaja sobre árabes y chinos”

Pero también, advirtió, “suspende una ilusión periférica, la de quienes se preguntan: ¿y a qué edad volverá a jugar a Newell’s? ¿A los 40, 45, 50...?”