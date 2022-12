Arquero Jairo Cuéllar no está en planes de Bolívar

El arquero Jhon Jairo Cuéllar no jugará en filas de Bolívar. La dirigencia de Guabirá no tiene oferta oficial por el jugador, quien se encuentra en planes del técnico Mauricio Soria para encarar la próxima temporada.

Hace un par de semanas, el propio Cuéllar declaró, durante su convocatoria a la Selección nacional, que había recibido la oferta de la Academia y que las gestiones eran entre clubes, es más, comentó que le gustaría vestir la “casaca de un grande de Bolivia como es Bolívar”

En las últimas horas, el presidente de la entidad azucarera, Rafael Paz, aclaró la situación y mencionó que “nunca nos hablaron de ningún club por el jugador, se habló con el vicepresidente de Bolívar (Jorge Del Solar) y ellos nos mencionaron que no tenían interés, eso no es realidad. Cuéllar tiene contrato hasta el 2025 con nosotros y entonces no tenemos problemas en el arco”, aseguró Paz en el programa radial Sólo Fútbol.

Por lo tanto, Bolívar deberá dirigir su mirada a otro lado para buscar otro guardameta. En el momento sólo el golero Rubén Cordano se encuentra con contrato vigente, ya que Javier Rojas terminó su vínculo y buscará otro equipo para 2023. Sobre el tercer cuidapalos, Mauricio Adorno, no se conoce nada sobre su futuro en la plantilla.

En el anterior ciclo que Beñat San José estuvo como técnico, basó la conformación de su equipo con un hombre de experiencia en el arco, como fue el golero argentino Matías Dituro, uno de los pilares para el bicampeonato de 2017.

En el momento Bolívar tiene cinco plazas de extranjeros disponibles para el siguiente año, uno de esos cupos puede ser ocupado por un arquero de experiencia, la palabra final la tendrá el DT San José Gil, que llegará la próxima semana a la sede de Gobierno.