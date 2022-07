Aseguran que cocaleros del Chapare financian la Copa Evo

Las seis federaciones del trópico de Cochabamba y sponsors financiarán la Copa Evo, que se disputará del 31 de julio al 7 de agosto en Villa Tunari, aclaró Mario Guamán, director general del certamen.

Parlamentarios de Comunidad Ciudadana (CC) exigieron el lunes al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, que dé a conocer el origen de los recursos económicos para financiar el torneo de la categoría Sub-17.

Guamán explicó a Página Siete que parte del dinero saldrá de los cocaleros del Chapare. “Saldrá del presupuesto de patrocinio que tienen las seis federaciones del trópico, de aportes privados y sponsors que ustedes los van a ver en los spots televisivos que vamos a sacar y en la misma página del campeonato. Hay muchas em-presas que están interesadas en auspiciar este campeonato Sub-17 que será de un gran nivel”, detalló.

El Chapare es una de las dos regiones productoras de coca de Bolivia, materia prima para la fabricación de cocaína. El último informe de la Unodc señala que del total de la coca de esa región, más del 90% no pasa por el mercado legal.

Según Guamán, los organizadores del evento pagarán traslado de los 12 equipos hasta la sede del evento, hotelería y transporte que se utilizará para cada una de las delegaciones.

Confirmó que la FBF sólo colaborará con los árbitros que dirigirán el campeonato. Contó que su experiencia como dirigente de Wilstermann le permitió acumular la mayoría de los contactos con los equipos del exterior y los bolivianos que aseguraron su presencia en la competición. “La federación ha colaborado con algunos equipos”, apuntó.

Los parlamentarios de CC aclararon el lunes que no se oponen a la disputa del torneo, pero exigieron que se quite el nombre de Evo Morales de la copa para no politizar la competición deportiva. Para Guamán, los diputados generaron “una polémica sin sentido”. Explicó que la idea de realizar la Copa Evo nació hace cuatro meses en un partido que Wilstermann e Independiente jugaron en Villa Tunari.

“La idea nació ahí, hablando con las autoridades de las federaciones del trópico se dio la idea de generar un torneo para traer participantes internacionales. Nosotros hacemos fútbol, estamos alejados del tema político, no nos interesa. Se ha generado una polémica sin sentido, ya que hacemos fútbol formativo, de la categoría Sub-17”, resaltó Guamán. El torneo reunirá a siete clubes internacionales: Gremio, de Brasil; Boca Juniors y River Plate, de Argentina; Sporting Cristal, de Perú; Universidad Católica, de Chile, y Houtonians, de Estados Unidos. Además de los bolivianos Bolívar, The Strongest, Blooming, Always Ready, Futvalle y el local Deportivo Trópico.