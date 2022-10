Atlético Tucumán quiere a otro jugador boliviano

Atlético Tucumán tiene a otro boliviano en la mira para reforzar su equipo en la temporada 2023, que arranca en enero próximo, de acuerdo con la afirmación que dio a conocer Mario Leito, presidente del cuadro argentino en el que milita actualmente el guardameta Carlos Lampe.

Leito no quiso revelar el nombre del jugador y se limitó a mencionar que es integrante de la Selección boliviana y que Lampe será el encargado de dar mayores referencias para su llegada al elenco Decano.

“Tenemos en mente uno, pero vamos a verlo después. Sí, es de selección. Por ahí Carlos (Lampe) nos ayuda a traer algunos jugadores”, anticipó.

“Seguramente con la presencia de Lampe en Argentina y en Tucumán, capaz que se abra la posibilidad para que miremos más al fútbol boliviano. Teniendo a Carlos, que conoce el ambiente en su país, que nos pueda recomendar, pero el tema pasa porque uno no tiene el conocimiento y entonces no se arriesga a traer jugadores de afuera, porque seguro hay futbolistas que tienen ganas de venir a Argentina, pero uno no los conoce”, remarcó Leito al diario El Tucumano.

Además, Leito brindó detalles del contrato de Lampe con Atlético y su futuro: “Nosotros lo tenemos hasta fin de año, con la posibilidad de que se quede un año más, así que desde ese lugar Dios quiera que él tenga la decisión de quedarse y de estar tranquilo. Tucumán es una linda provincia para vivir, tenemos una buena institución que en el norte del país es muy fuerte, tenemos cosas para poder ofrecerle”, sentenció.

El cuadro tucumano pelea el título del torneo argentino.