Aurora fue el ganador indiscutido del primer clásico cochabambino. Los celestes se impusieron por 2 a 0 a Wilstermann, en un partido bastante disputado en el estadio Félix Capriles y con ese resultado relegaron “al aviador” en la zona del descenso.

El plantel celeste sumó de a tres con 10 jugadores porque desde los 52’ fue expulsado Oswaldo Blanco.

El “Equipo del Pueblo” aseguró la victoria en el primer tiempo con goles de Jair Reinoso de penal y Luis Barbosa.

El estadio Capriles vivió una fiesta completa. Los “rojos” coparon el escenario deportivo para apoyar a su equipo, que atraviesa una dura crisis e intenta salir del fondo de la tabla. A los 17’ Reinoso envió la pelota contra las redes en su definición de tiro penal, tras una falta revisada por el VAR.

El segundo tanto llegó a los 37’ por medio de Barbosa, quien logró conectar de cabeza tras un tiro de esquina de Rodrigo Ramallo. Fue precisamente Ramallo, Blanco y Torrico los que fueron un dolor de cabeza para la defensa del “rojo”.

Después del segundo tanto a Wilstermann le costó mucho recomponerse, pese a que fue con todo al ataque. A los 52’ Blanco vio la roja por una falta sobre el rival.

Wilstermann no sumó en esta segunda fecha del torneo, y está en deuda con su afición. Mientras que con este triunfo, Aurora asciende en la tabla, está en la quinta ubicación, detrás de The Strongest, Bolívar, Always Redy y Oriente.