Aurora vence por la mínima diferencia a Always en El Alto

La más clara para el local estuvo en los pies de Marc Enoumba que no pudo definir pese a estar solo frente al portero de Aurora.

Desde los primeros minutos Always Ready fue el dueño del esférico y salió en busca del arco contrario pero se encontró con una defensa muy bien formada y liderada por el experimentado Edward Zenteno.

Aurora sorprendió este sábado a Always Ready en Villa Ingenio y se llevó los tres puntos tras vencer con el solitario gol de Brayan Aranibar en el minuto 70. Los alteños desperdiciaron la opción de acercarse a The Strongest que también tropezó el pasado viernes.

Para los visitantes, en la primera etapa Fernando Aguilar abría el marcador tras un pase en profundidad que lo dejó solo, pero el VAR revisó la jugada y el lateral estaba en fuera de juego por lo que el primer tiempo terminó con el marcador en blanco.

En la etapa complementaria, Always Ready intentó ser más ofensivo con el ingreso de Edarlyn Reyes, Alejandro Chumacero y Jhonatan Borja pero ninguno estuvo acertado la tarde de este sábado.

Cuando estaba totalmente volcado al ataque el cuadro alteño llegó el tanto de los cochabambinos. Un pase en profundidad que encontró a Jair Torrico, el lateral hizo un pase retrasado ante la apurada salida del portero local, Miguel Quiroga remató desde fuera del área pero se encontró con la pierna del arquero. El rebote llegó a Aranibar que sin oposición anotó a los 70’.

En primera instancia el juez de línea levantó la bandera por una supuesta posición adelantada de Torrico, pero luego de que el VAR revisó la jugada, el tanto subió al marcador.

En los últimos minutos, la desesperación se adueño de los jugadores de Always Ready, que no pudieron concretar ninguna de las jugadas con las que intentaron llegar al arco de David Torrico. La más clara en el tiempo reglamentario la tuvo Edarlyn Reyes que en dos ocasiones no pudo definir en el minuto 80.