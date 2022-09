Aurora y Nacional completan la fecha 16

Aurora cerrará la fecha 16 del torneo Clausura 2022 esta noche (19:00) ante Nacional Potosí, en partido programado en el estadio Félix Capriles y en el que pretende mantener vivas sus aspiraciones de conseguir el boleto a torneos internacionales 2023.

No obstante de la localía, el duelo de hoy no será sencillo para el Equipo del Pueblo, ya que en los últimos nueve enfrentamientos no salió airoso ante el Ranchoguitarra.

Del total de compromisos entre ambos, tanto en Cochabamba como en Potosí, Nacional ganó cinco partidos y los restantes cuatro acabaron en empate. Además, en Aurora aún no se olvida la derrota 2-3 (sobre la hora) sufrida ante este rival en el estadio Félix Capriles, el pasado 15 de mayo por la fecha 15 del grupo A del torneo Clausura, resultado que dejó a los celestes fuera de la segunda fase del mencionado certamen.

En Aurora la consigna es ganar o ganar, hoy.