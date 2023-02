Balanta busca aportar con su jerarquía

El colombiano Leyvin Balanta se sumó ayer a los entrenamientos de Always Ready. Será refuerzo del equipo para la Copa Libertadores de América. El futbolista espera aportar con su jerarquía y experiencia, y su deseo es quedarse en el club en la siguiente temporada.

Contó que su contrato es por seis meses, pero con posibilidades de ampliar el vínculo, puesto que se trata de un jugador que puede alternar en diferentes posiciones.

“Gané la Copa Sudamericana y la Copa Suruga Bank, eso me dio jerarquía. Quiero quedarme no sólo durante la Libertadores, sino el siguiente año”, indicó el futbolista que pasó por filas de Independiente de Santa Fe, Deportivo Pasto, Deportes Tolima, América de Cali y el Once Caldas de Colombia.

Sobre sus cualidades de juego indicó que se desempeña como lateral izquierdo, posición en la que le tocará pelear el puesto con Jorge Flores, además de central y extremo izquierdo.

“Es un equipo que pelea cosas importantes y quiero ser parte de la historia”, señaló el futbolista que compartió vestuario con William Parra, otro jugador de la franja y se enfrentó con el golero Carlos Mosquera.

Destacó que se tiene que aprovechar la geografía del país para marcar la diferencia en el torneo internacional y “no dejar escapar puntos”.

Balanta es el octavo extranjero del conjunto alteño, de los cuales seis disputarán el torneo internacional y el certamen local, mientras que dos jugarán solamente la Copa Libertadores.