Baldivieso alista el debut del todoterreno Edarlyn Reyes

Con una sonrisa, tranquilo y comprometido, así se ve a Edarlyn Reyes en Always Ready. El jugador de República Dominicana espera por su habilitación para así debutar con la camiseta de la banda roja. “Soy a todoterreno”, publicó en sus cuentas de las redes sociales al ser consultado sobre entrenar en la altura. A sus 24 años el delantero tiene un objetivo claro, ser campeón y jugar un torneo internacional.

Estuvo en la mira de The Strongest, Oriente Petrolero, Royal Pari, pero Always Ready siempre lo quiso, y ese fue un factor determinante para que Tamarindo fiche por la banda roja. El DT Julio César Baldivieso destacó el compromiso del jugador y espera la habilitación del jugador para que sea tomado en cuenta en el onceno titular.

“Pasa que Edarlyn tiene otra mentalidad y se ha acoplado al grupo inmediatamente, ha llegado es uno más del plantel, tiene que haber un sentido de pertenencia con el plantel, entonces ojalá llegue su pase y pueda jugar mañana (hoy) por lo menos un tiempo, físicamente está increíble, ha corrido en Santa Cruz, acá (El Alto), a mí me pone contento que un futbolista de esa calidad humana más que deportista, venga y quiera sumar”, señaló Baldivieso.

Reyes reconoció que su retorno a Bolivia fue como “una novela”, pero destacó que fue Always que mostró un interés serio. “Me sentí bien con el equipo, todavía me falta adaptarme a la altura, pero he visto que no me afecta. Fue una semana de pura novela de Edarlyn Reyes, pero me decidí por esta gran institución que es Always Ready, me dio la oportunidad de estar aquí y daré lo mejor de mí para meter gol y estar en la cancha, salir campeón y jugar la copa Libertadores”, afirmó el jugador. Reyes es consciente que si los millonarios consiguen el campeonato o la clasificación a un torneo internacional, será una vitrina importante para los objetivos personales que se trazó, por lo que prometió “entrega, sacrificio y divertirse en cancha”. Desde luego también se sintió respaldado por el entrenador, Baldivieso.

“Hablé con el profe, me transmitió mucha confianza, si estuviese habilitado para mañana jugaría aunque 30 minutos pero bueno no se puede y trabajaremos para estar ready para el partido del sábado. Conozco al profe, sé lo exigente que es, sobre todo con los extranjeros le gusta que los extranjeros den el 100% y es claro eso porque un extranjero tiene que ser la diferencia siempre al equipo que vaya”, enfatizó.