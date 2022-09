Baldivieso y Always aún no firmaron

Hermetismo total en filas de Always Ready. Los jugadores cumplieron su segundo día de trabajo a órdenes de Óscar Villegas. La sesión no fue en Villa Ingenio sino en sus instalaciones de Huarina, donde están aún más aislados de los medios de comunicación. Ayer no hubo ninguna declaración oficial de ningún directivo del equipo albirrojo, los jugadores tampoco hablaron. Sí, se mencionó que Cristóbal Rivas, quien fuera preparador físico del cuerpo técnico de Baldivieso, seguirá trabajando en el club. Aún no se conoce si se llegó a un arreglo con el entrenador Julio César Baldivieso para su desvinculación oficial. El secretario general de Fabol, David Paniagua, ayer comentó a Campeones de Página Siete que estaba pendiente una reunión con Baldivieso para dirigir la demanda al Tribunal de Disciplina de la FBF; sin embargo, el técnico no se hizo presente en las oficinas de la agremiación, en Santa Cruz.

“Fabol había dado su apoyo total a Baldivieso y le seguirá dando, porque las calumnias de las que fue objeto no sólo dañan a él sino a todo el fútbol boliviano. Hasta el momento la FBF no se ha pronunciado, siendo que debería ser la que como entidad matriz pida el esclarecimiento de este hecho”, manifestó Paniagua.

En tanto que Baldivieso, de manera escueta, confirmó a Campeones anoche que “sigo firme” para llevar adelante un proceso legal “hasta las últimas consecuencias”.