Baldivieso y Fabol, hasta las “últimas consecuencias”

El técnico Julio César Baldivieso irá hasta las “últimas consecuencias” en contra del vicepresidente de Always Ready, Stiven Díaz, quien acusó al DT de inducir a los jugadores albirrojos a perder (1-0) ante Aurora, el pasado sábado.

El mundialista recibió el respaldo de Fabol (Futbolistas Agremiados de Bolivia), además de la Federación Boliviana de Entrenadores de Fútbol (FBEF), mediante sendos comunicados en los que se exige que el dirigente aclare las afirmaciones que dio a conocer posterior al partido ante Aurora, cuando expresó varias irregularidades en el proceder de Baldivieso con la plantilla, siendo la acusación de que instruyó a sus jugadores a perder ante el plantel valluno la más dura.

A Baldivieso le enviaron ayer el documento de rescisión de contrato, el mismo que no aceptó el exentrenador albirrojo por una cláusula en que la dirigencia de Always Ready le pidió que después de firmar el documento, no hable mal del club ni de los dirigentes, situación que originó el desacuerdo del mundialista.

El valluno expresó que “a mí no me van a comprar, no van a comprar mi silencio con plata, ellos están manchando mi imagen”, dijo en torno a las declaraciones de Díaz y Óscar Barrenechea de Always Ready.En torno a este mismo tema, David Paniagua afirmó ayer a Campeones que “no se está mellando sólo a un jugador de la talla de Julio Baldivieso, representante de Bolivia en el exterior y la selección, sino también a todos los jugadores del fútbol boliviano, esas declaraciones del dirigente Díaz han dado la vuelta al mundo, me llamaron de la Fifpro para tener antecedentes de lo que estaba pasando en el fútbol boliviano”.

Por este motivo, dijo Paniagua, la agremiación de futbolistas pedirá al Tribunal Superior de Disciplina de la FBF que esta denuncia del dirigente Díaz se investigue y se esclarezca, “si es que se hallan los elementos suficientes, que se castigue al infractor, no puede ser que se siga manchando el nombre del fútbol boliviano”.

“En el caso del profesor Baldivieso, él está seguro de que no ha cometido ningún acto contrario a la ley, por lo tanto, se debe investigar para sentar un precedente, no se puede mellar la trayectoria de las personas”, remarcó Paniagua, quien expresó su apoyo al entrenador cochabambino de 50 años.