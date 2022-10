Barcelona tropieza en

Barcelona cayó 1-0 en su visita al Inter de Milán, este martes en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, un resultado que complica su pase a octavos antes de iniciar la segunda vuelta de la fase de grupos. Un gol del turco Hakan Calhanoglu (45+2) sentenció al equipo azulgrana, que queda tercero del grupo C (3 puntos), tras el líder Bayern Múnich (9) e Inter (6). Viktoria Pílsen, que fue goleado 5-0 en Alemania, todavía no ha sumado. La esperanza del Barcelona para estar en octavos pasa por ganar en casa al Inter, la próxima semana, y al Bayern Múnich, que a continuación visitará el Camp Nou.El Barcelona, poco inspirado, fiaba su éxito al del Ousmane Dembele en la derecha, pero el extremo francés, con un gran volumen de juego, no era capaz de fabricar ocasiones de gol, sin sumar ni un disparo ni acertar con un regate.