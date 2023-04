Bolívar intenta mantenerse en la cima hoy ante Wilster

Este medio se contactó con Martín Arteaga, jefe de seguridad del club Bolívar, quien contó que se dispuso un operativo de 350 efectivos policiales para esta tarde.

“Yo no he visto nada de las amenazas, pero sí la Policía me ha confirmado que se ha dispuesto la cantidad de efectivos para esta jornada, estamos hablando de 350 personas. Conversé con el jefe de seguridad de Wilstermann, pero no me confirmó su llegada. En el dispositivo que se alistó con la policía se contempla el resguardo a la hinchada visitante desde su llegada, hasta su salida de La Paz”, explicó.

En el último clásico cochabambino, el club Aurora denunció que los Gurkas ingresaron al sector de general del estadio cochabambino para agredir a los hinchas de ese club, además de mujeres, ancianos y niños a los que les sustrajeron dinero y celulares, según ese reporte.