Barrón, el primer medallista boliviano de Valledupar 2022

El karateca Nicolás Barrón le dio la primera medalla al país en los Juegos Bolivarianos de Valledupar al ganar ayer el bronce en el peso de +84 kilogramos Kumite, tras superar diferentes combates e instalarse en las semifinales.

El coliseo del colegio Comfacesar Rodolfo Campo Soto albergó los diferentes duelos de las distintas categorías que entraron en acción.

Una de ellas fue la de Barrón, que primero tuvo que lograr buenos resultados en la fase de grupos para meterse a las llaves de eliminación directa.

En su serie sumó dos victorias y una derrota. Ganó al guatemalteco Omar Osorio (3-1) y al venezolano Edgar Chávez (6-3), mientras que perdió con el colombiano Diego Lenis (8-3).

Gracias a su buen desempeño accedió a las semifinales, instancia en la que se enfrentó a uno de los rivales más fuertes, el chileno Rodrigo Rojas, poseedor de varios títulos internacionales.

Resultado

El trasandino se impuso por 5-0 y Barrón se quedó con el bronce porque en esta disciplina se entrega esa presea a los perdedores de “semis”.

Luego de sus combates Barrón mostró su satisfacción por el metal obtenido, pero aseguró que se debe aspirar a mucho más.

“Todos los combates son duros, vienen los mejores de cada país. Me siento bien, feliz, sólo que siempre se puede mejorar, no hay que quedarnos conformes por una medalla de bronce, sólo hay que mejorar el chip de arriba”, dijo en un video enviado por el Comité Olímpico Boliviano.

Agregó que “se lo dedico a mi mamá, que me apoya siempre; a mi equipo porque gracias a ellos me he preparado; a mi entrenador, que es el más capacitado y da cara por nosotros”.

Al ser consciente que es la primera presea que gana el país en los Juegos su deseo es que espera “ver más medallas”.

Segundo

Este es su segundo metal a nivel internacional. El primero se dio en los Juegos Panamericanos Junior del año pasado que se realizaron en Cali, donde también logró el bronce en el mismo peso.

“En los Panamericanos no me enfrenté a ninguno de acá y otra vez en el podio, pero la siguiente tengo que mejorar este bronce por oro”, recalcó el medallista bolivariano.