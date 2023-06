Como Bejarano es uno de los más experimentados en la Verde, la prensa le insistió si podría sugerir al técnico Gustavo Costas que se juegue las clasificatorias en el Tahuichi. Al respecto, el lateral respondió: “Eso lo ve lo el presidente, ellos buscan lo mejor para la selección, esa es la realidad. La Paz la hemos utilizado muy bien cuando nos ha tocado y veamos cómo nos va con Chile y luego les respondo esa pregunta”.

En la tercera convocatoria que elaboró Gustavo Costas existen 21 jugadores nacidos en Santa Cruz de los 28 que fueron llamados para enfrentar los amistosos ante Ecuador y Chile.

“Cuando me enteré que la selección iba a jugar en Santa Cruz me puse contento. Si no me equivoco sólo jugué con Brasil en el Tahuichi”, agregó Bejarano.