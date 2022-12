Diego Bejarano, uno de los capitanes de la Academia, confirmó ayer que seguirá en filas de Bolívar.

“Tengo un año más de contrato. Estoy tranquilo y feliz de estar en Bolívar y con la prioridad en la etapa de mi recuperación”, afirmó el lateral al programa “Zona Mixta”.

En cuanto a The Strongest, y alguna posibilidad para retornar al Decano, mencionó que al parecer hablaron con su representante. “Yo no tuve ningún contacto con nadie, lo importante es que estoy cómodo, mi familia está feliz de que esté en Bolívar. Estoy con ganas de hacer muchas cosas en el club, y lograr un título más”.

En cuanto a su lesión, mencionó que fue operado de una hernia inguinal hace una semana, que está en recuperación, y quiere volver lo más pronto al trabajo del primer plantel.

Contó que esta operación estaba pactada hace mucho tiempo, por lo que tendrá al menos unos diez días más de baja porque la herida debe cicatrizar bien.

Bejarano también tuvo la oportunidad de conversar con el timonel Beñat San José, lo mismo con Carlos Lampe.

“Con el profesor (San José) hemos hablado, conversado; me dice que me recupere de la mejor manera para que esté al 100%. Él me quiere bien y yo trato de hacer mi trabajo de la mejor manera, hice goles, fui a la Selección y me fue bien este año”, remarcó.