Un par de jugadores de Bolívar pidieron ayer a la hinchada un poco más de paciencia y que dejen de silbar a los jugadores, ya que luego estas actitudes repercuten en el campo de juego.

Uno de los capitanes de los celestes, Diego Bejarano, comentó: “Me encuentro triste por lo que pasa en el Siles, no se siente el apoyo con los compañeros: queremos gente que vaya y nos apoye”.

“Cada uno es libre de decir lo que quiera, pero hay jugadores que tienen familia y eso de silbar está mal. A esos hinchas les pedimos respeto, ya que nosotros tratamos de jugar bien. No queremos gente que nos silbe. Se están equivocando al máximo y queremos que vaya gente que apoye al equipo. A mí no me afecta, pero hay familiares que están por detrás”, mencionó Bejarano.

El español Pablo Hervías fue más directo al respecto y sostuvo: “Prefiero que vengan menos al estadio y que apoyen a que vengan más y estén en nuestra contra”.

Los celestes no ganan hace tres fechas en el torneo Todos contra todos y el domingo intentarán quebrar la mala racha frente al equipo del Nacional Potosí.

Para ese encuentro, el técnico Beñat San José adelantó que volverá a realizar una rotación, más cuando el miércoles deben visitar a Cerro Porteño por la Copa Libertadores.

Para jugar en Potosí, afirmó que analizará el desgaste físico que tuvieron sus jugadores para conformar el onceno. “Veo fuertes a los muchachos. Tenemos que ir analizando y quiero saber quiénes están óptimos”, dijo.