Beñat busca un ataque global y con varios jugadores arriba

El director técnico de Bolívar, Beñat San José, afirmó que se siente satisfecho por el gran trabajo que muestran sus jugadores en cada entrenamiento y partido amistoso. Ayer recalcó que su plantel tiene claro lo que pretende en el juego, ser ofensivo en todas las líneas.

Pese a tener buenos atacantes para esta temporada, Gabriel Poveda, Lucas Chávez, Ronnie Fernández y Carmelo Algarañaz, el español señaló que la fortaleza en la ofensiva no se verá sólo en los delanteros, sino en todas las líneas.

“La verdad que en el ataque tenemos varios nueve, pero como ofensiva me gusta ver más global. No sólo los nueve son atacantes, sino los extremos, medio puntas, me gusta que lleguen todos, que los laterales ataquen, por ello tendremos un equipo que pueda atacar con un número de jugadores lo más alto posible”, explicó el entrenador.

San José señaló que en el juego de los celestes se verá más de un atacante, por el sistema de juego que plantea habrá en ocasiones hasta tres o más jugadores en la ofensiva. “Tenemos atacantes que son polivalentes, por eso hemos traído tantos nueve que los podemos distribuir, me gusta el perfil de atacantes que tenemos, todos juntos no van a poder jugar, pero sí los vamos a rotar y sí van a estar el mayor tiempo en la cancha”, afirmó.

El técnico de la Academia confirmó que por la cantidad de partidos que se disputarán este año, dos del torneo local, la Libertadores y la selección boliviana, habrá rotación en el plantel. “Tenemos un plantel competitivo, estamos pensando en que habrá rotación”, enfatizó.

Bolívar enfrentará a Monagas el domingo, antes de enfrentarse a Guabirá en el inicio del torneo. La preocupación en el equipo “azucarero” por el campo de juego también es parte del DT que prefirió no hacer un comentario, pero pidió que haya más cuidado en todas las canchas.