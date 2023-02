Beñat está listo para el debut: “Son tres puntos de oro”

Esta mañana dio una conferencia de prensa en el CAR de Ananta, donde habló de todo un poco, el debut, los Sub 20 y prefirió no referirse al paro de Fabol, eso sí, dijo que la defensa del derecho de los jugadores es algo a lo que siempre apoyará.

¿Ya tiene al Sub 20?

“Teníamos la intención de simular un partido internacional contra un equipo que juegue la Libertadores, por eso jugamos con el Monagas, los Sub 20 no entraron de inicio porque habían jugado el sudamericano, pero algunos participaron en el segundo tiempo, lo hicieron muy bien, estoy contento con su rendimiento. Tenemos varias opciones en las tres líneas, defensa, volante, ataque, vamos a elegir en qué lugar tenemos sub 20, para pensar que nos dará un plus y con los chicos hay que creer en ellos y darles minutos. La otra vez Paulino Paz, con 17 años, mostró personalidad, eso es importante, que haya crecido un poco más, que vaya progresando. No se cuál es el Sub 20 pero tengo mucha confianza en ellos”.

Y ¿tiene el equipo?

“No tengo el onceno definido, voy a tener que elegir bien hasta el último minuto. El equipo está bien, pero la prueba es el campeonato, la Copa Libertadores, tenemos esa responsabilidad, y esa buena sensación de que cuando vistes esas camiseta es para ganar, pero hay que respetar, contra Bolívar todos se multiplican para ser más. Y, nosotros cada partido lo afrontaremos para ir a ganar, la prueba es cada fin de semana”.

El partido en Montero

“Nosotros queremos mantener la idea, tiene su lógica, el calor, humedad, tres la tarde, es de las canchas más difíciles, y es un reto, vamos a intentar hacer lo mismo, queremos atacar, ser solidarios y poder apretar arriba, esa es la idea de Bolívar, en la medida que nos de el físico y las circunstancias. Si el rival es bueno y tenemos que arroparnos, hay que saberlo hacer por el bien del equipo, eso toca en todas partes del mundo”.

Se saca el sombrero por Soria

“El profe Soria los tiene bien entrenados, es uno de los mejores técnicos que ha dado este país, siempre trata de tener la pelota, presionar, y va a ser un partido atractivo, vamos a ir por el resultado. A algunos los conozco, como Melean, estamos analizando el rival, como es lo habitual. Me imagino que será un partido muy disputado, con los dos queriendo ser protagonistas, ir por el rival, el profesor Soria es así, lo respeto, lo hizo con varios equipos y la selección, el equipo juega como le gusta a él, será atractivo, son tres puntos de oro”.

Pato Rodríguez, Uzeda y los lesionados

“Uzeda, Bejarano y Rodríguez se recuperan de sus lesiones; Uzeda poco a poco va con el grupo, tiene un tiempo más de recuperación, no hizo nada de la pretemporada y eso afecta; los dos luego no están con el grupo (Pato y Bejarano), no están disponibles”.