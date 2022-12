La sonrisa y la amabilidad en el trato caracterizan a Beñat San José y no ha cambiado. Pasaron cinco años, y volvió renovado, optimista por lo que viene con Bolívar y que presume que será con el éxito esperado.

En la primera entrevista con Campeones de Página Siete, dejó establecida su impronta y el amor que le tiene a la profesión y al proyecto con Bolívar que lo encandiló luego de hablar con Marcelo Claure, antes de confirmarse su retorno al club.

¿Qué cambió del Beñat San José de España al de ahora?

Me ha tocado, desde muy joven, no sólo dirigir en el fútbol profesional, sino dirigir en tres continentes distintos. Uno va conociendo más, madurando en todas las vertientes que tiene esta profesión del fútbol, donde no sólo es la cancha, porque lógicamente uno va adquiriendo conocimientos ahí donde está, porque tanto en lo futbolístico como en lo humano, se va creciendo mucho como entrenador y persona. Lo que no cambia es la pasión por el juego, por mi trabajo y por conseguir los objetivos ahí donde estoy.

Bolivia tiene sus particularidades, ¿cómo cataloga al fútbol boliviano?

Lo catalogo como un fútbol que tiene mucho por progresar, mucho que emerger, un fútbol que hay que seguir sembrando y que en breve se van a recoger grandes frutos. Y, como competición es compleja, es de nivel, hay que ir a jugar a más de 4.000 metros a jugar, hay que jugar en la humedad, en canchas donde hay mucha calor y humedad, donde tienes canchas como el Siles, que es majestuoso, pero luego tienes otras más humildes; uno sabe que Bolivia tiene diversos escenarios, pero hay que adaptarse, eso lo hace complejo, no es nada fácil.

El futbolista boliviano, ¿le parece apto para sobresalir a nivel internacional?

Sí, por supuesto que sí. Creo que hay que seguir creciendo, sobre todo en lo físico y mental, esas dos partes son fundamentales porque talento en Bolivia hay. Tiene a jugadores de buen pie, y considero que en esa progresión de mentalidad y físico, va a hacer crecer demasiado el fútbol boliviano, luego es como siempre, si ya un par de jugadores van al extranjero y lo hacen bien, va agarrando fama el jugador boliviano y es creencia también. Cuando no hay creencia, uno cree que nunca va a suceder, pero, cuando comienza la creencia, los jugadores más jóvenes están viendo que otros jugadores pueden salir y hacerlo bien. Ellos verán que el jugador boliviano es capaz, pero para sentirse capaz hay que trabajar. Estamos en ese proceso.

¿Qué Bolívar veremos el siguiente año?

Con Marcelo Claure nos une la ambición que tenemos y la pasión por el fútbol. Como siempre he dicho, pocos dirigentes he visto tan hinchas y que aman tanto al club que dirigen. El calendario es algo que me atrajo, la Libertadores es algo que está ahí y queremos soñar, y queremos dar pasos sólidos para que el sueño se haga realidad. Claro está que de un día para otro no se puede hacer nada, en la Libertadores seguramente se podrá hacer un mejor papel, pero, en el primer año, nuestra intención es pasar de fase, nosotros vamos a competir para pasar de fase, luego veremos. Pero sí, a lo largo de estos tres años y hasta el centenario, sí esperamos realmente hacer historia en la Copa

A corto plazo, me imagino que se ha planteado retos...

Sí, ponerte el escudo de Bolívar en el pecho significa ir a ganar cada partido, obviamente respetando siempre a los rivales que también lo quieren hacer, ir a ganar cada título, sabemos que es difícil porque, si fuera fácil, ganaría siempre un solo equipo y no es así; pero vamos a intentar que seamos nosotros. No sólo eso, las formas son importantes, tanto en el juego como en la conducta. Tenemos que tener una conducta adecuada de valores y tenemos que tener un juego que sea atractivo para la afición, juntando todo eso, el objetivo grande de Bolívar es conseguir títulos, y eso va a ser algo sobre lo que nosotros queremos, donde la rueda cierre.

¿Cambió bastante su metodología de trabajo?

Sí, hay cosas, he añadido bastantes argumentos en mi metodología de entrenamiento importantes. Soy un entrenador que me gusta actualizarme; en ese sentido, sí he evolucionado y en otros puntos. Ahora, el trabajo y la pasión va de serie, uno con la experiencia va ganando puntos y si hace algunos años no se daba cuenta, igual uno puede manejar de forma natural tanto en el juego como fuera de él. Soy un entrenador que ahora estoy más evolucionado.