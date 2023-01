Beñat se emociona con la gente y da apoyo a nacionales

El director técnico de Bolívar, Beñat San José, aseguró que para esta temporada el cintillo de capitán lo llevará un jugador nacional, y como ya se vio en los amistosos el elegido es Leonel Justiniano; a él se sumarán los jugadores con más minutos de juego en el club, tal el caso de Diego Bejarano, Gabriel Villamil, Roberto Carlos Fernández y Rubén Cordano.

Durante el partido amistoso de ayer, ante Monagas, Bolívar tuvo a cuatro capitanes. El primer tiempo, el dueño del cintillo fue Justiniano, para la segunda mitad Villamil; ya con las variantes que realizó el entrenador, el volante pasó el brazalete a Fernández y en los últimos minutos quien se quedó con la cinta fue Cordano.

“Sobre los capitanes eso es claro, yo siempre respeto a los jugadores que tienen más minutos. Están Justiniano, Bejarano, (Carlos) Lampe, son los que más han defendido este escudo y es verdad que hoy el cintillo se lo han pasado ellos y me ha parecido espectacular. Si el grupo entiende que tengo reunión con cinco o seis capitanes pero que hay alguien que no tiene muchos minutos pero representa al grupo, adelante así sea, tenemos muchos líderes sin cintillo, siempre voy a optar por un boliviano”, explicó el entrenador.

Si bien el entrenador aseguró que el capitán será nacional, no descartó a los jugadores extranjeros para portar el cintillo, entre ellos destacó a Patricio Rodríguez.

“Tenemos extranjeros de un liderazgo espectacular, creo que Pato es un jugador 100 puntos, eso iremos viendo”, apuntó.

El entrenador destacó el rendimiento de su equipo en la pretemporada. Elogió a los jugadores nacionales y extranjeros, de los que señaló que si bien están poco tiempo se adaptaron a la perfección.

“Estoy contento, no sólo con los extranjeros también con los bolivianos, exceptuando Justiniano y Villarroel, que ya habían trabajo conmigo, los otros me conocían pero no los había dirigido. Todos se han adaptado de la mejor manera, el trabajo en Ananta se está viendo reflejado y queremos seguir así”, afirmó.

Para el DT se seguirá con el trabajo en la parte física, sobre todo con los jugadores que se incorporaron al final.

El español destacó el apoyo de la hinchada en el partido de preparación y aseguró estar feliz por retornar a la Academia, donde se consagró bicampeón.

“Hasta que volví no sabía lo mucho que extrañaba esto, me he emocionado, vivo así los partidos, me gusta que mis jugadores sientan pasión, para transmitir a la afición. Quiero que mi equipo juegue con pasión y eso quiero transmitir”, concluyó.

El primer plantel volverá a los entrenamientos hoy en su Centro de Alto Rendimiento. Se realizará un trabajo regenerativo, y el martes tendrán una jornada libre; el miércoles vuelven a las prácticas, para encarar el inicio del torneo todos contra todos. Según prevé el club, para el partido ante Guabirá, el plantel viajará el sábado.