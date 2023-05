El director técnico del club Bolívar, Beñat San José, criticó el tiempo que perdió Universitario de Vinto en el segundo tiempo y sostuvo que el juez Gery Vargas debió adicionar entre 10 a 15 minutos. “Hay que hacerse respetar en La Paz, no entiendo por qué sólo seis minutos”, subrayó el español.

“Hay que hacer una mención a lo que se pierde el tiempo: estamos en la liga que menos tiempo se juega en el mundo. El árbitro lo hizo bien, pero debe hacerse respetar más, en el segundo tiempo hubo 10 cambios, se paró el partido por muchos minutos y sólo dieron seis minutos, no entiendo”, mencionó San José.

Luego agregó en tono enfadado que “hay que hacerse respetar, porque sino todo el mundo vendrá al Siles a perder el tiempo, es algo que limita. La liga está muy apretada y hay que tener la pelota con más productividad”.

Admitió que a su equipo le faltó frescura para poder quedarse con las tres unidades por el desgaste que ha tenido por la seguidilla de encuentros.

“Tuvimos un rival competitivo que apostó al contragolpe, nosotros hemos tenido la pelota, pero no le dimos la productividad . Es verdad que tuvimos ocasiones claras, pero no pudimos marcar, lo intentamos por todos los medios, pero no se pudo. Creo que nos faltó frescura”.

La Academia se presentará el domingo en Sucre ante Independiente (17:30), en el estadio Patria. Luego de medirse con los capitalinos, la plantilla tendrá ocho días sin competencia local, ya que de acuerdo con el calendario que dispuso la División Profesional está libre en la fecha 14 del certamen todos contra todos.

A la conclusión del partido con Independiente, Bolívar se enfocará de lleno al partido del 23 de este mes con Barcelona SC, en la sede de Gobierno.