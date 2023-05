El defensor uruguayo Bryan Bentaberry descartó ayer la posibilidad de cambiar de equipo “por ahora”, eso sí, aseguró de que se encuentra abocado a dar lo mejor de sí en los partidos de Copa Libertadores y del torneo local.

Había trascendido la posibilidad de que el uruguayo pueda jugar en el fútbol mexicano o brasileño, pero ayer el zaguero charrúa fue enfático en mencionar que no tiene ninguna propuesta sobre la mesa, además consideró que su presente es el club Bolívar y no piensa en otra cosa. “Eso lo ve mi representante, a mí no me ha llegado nada, hoy mi presente es Bolívar y mi cabeza está en cumplir los objetivos, por ahora sólo pensando en Bolívar”, recalcó.

El central uruguayo compareció junto a Carlos Melgar ante los medios de comunicación, de cara al partido ante el Barcelona de Ecuador a jugarse este martes en el estadio Siles.

El volante Melgar, por su parte, manifestó que están preparados para lo que venga. “Sabemos que el Barcelona tiene jugadores de calidad, tenemos que hacer un fútbol de intensidad, no sé si se meterán atrás o no, sólo se que estamos preparados”, expresó el talentoso volante celeste.

En torno a los otros rivales, “Tonino” Melgar mencionó que lo más importante es el equipo celeste, “solo pensamos en nosotros, somos los primeros del grupo y estamos con la posibilidad de ganar los dos partidos de local, y así vamos a tener posibilidades grandes de pasar de fase”.