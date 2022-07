Biaggio afirma que conoce la “calidad” de plantel del Tigre

“He visto los partidos de The Strongest en la Copa Sudamericana, con Nacional Potosí, y sé de la calidad de jugadores con los que me voy a encontrar, gente de experiencia que conozco y tuve en su momento en Argentina” fueron las primeras palabras de Claudio Biaggio, entrenador de The Strongest que llegó anoche a nuestro país.

El DT se encontrará con el plantel en Cochabamba. Acompañará éste a Sucre donde mañana jugará con Universitario, pero no lo dirigirá, Pablo Cabanillas estará al frente del conjunto en el juego.

“Tengo ganas de conocer a los chicos de Bolivia y estar al día a día, tratar de hacer lo mejor, venimos a aportar con lo nuestro y hacer una buena campaña”, señaló a los medios cruceños.

Recordó que ésta es la segunda vez que viene a Bolivia, la primera fue como jugador de Oriente Petrolero y hoy como técnico.

“Estoy feliz por estar nuevamente en Bolivia. Vengo con mucha tranquilidad, responsabilidad y ganas de empezar lo antes posible”, remarcó.

Quien se hace esperar es el volante colombiano Michael Ortega. En principio se había anunciado su llegada para ayer por la noche, pero hubo cambios en la combinación aérea y estaría en La Paz esta madrugada.

El volante ofensivo es el único refuerzo para el Decano que tuvo cinco incorporaciones para el Clausura, entre ellos Gabriel Valverde, Limberg Gutiérrez, Daniel Lino, Daniel Ferrufino y Fabricio Quaglio.

En cuanto al equipo, la escuadra de Achumani cerró sus aprestos ayer por la mañana en su reducto de la zona Sur y se tiene planificado que viaje a Sucre a las 8:00, con escala en Cochabamba.