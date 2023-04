El entrenador argentin, Claudio Biaggio pidió no desmerecer los triunfos que consiguieron The Strongest y Bolívar en la Copa Libertadores. El actual entrenador de Always Ready salió al paso de las opiniones de sus colegas de Palmeiras y River Plate, quienes justificaron la derrota de sus equipos por los 3.600 metros de altitud.

“Creo que The Strongest y Bolívar hicieron buenos partidos y con gran intensidad, ambos triunfos fueron merecidos, pienso que no hay que desmerecer y subestimar el rendimiento de los clubes bolivianos, ambos están a la altura de una copa Libertadores”, declaró.

Biaggio llegó hace un par de décadas a jugar a filas de Oriente Petrolero y el año pasado, en julio, fue contratado por la dirigencia de The Strongest para dirigir a su primer plantel.

“Cuando vine a la altura me costó un montón, pero hay jugadores a los que nos les cuesta tanto. Hay que acostumbrarse, nada más, porque el país es así tiene esta chance de jugar en su cancha y en su ciudad. También es cierto que cuando hay una derrota o las cosas no salen bien se pone como excusa la altura”., afirmó.