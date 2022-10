Biaggio no quiso referirse al arbitraje de Jordán, pero...

“No quiero hablar (del arbitraje), es triste, pero no quiero hablar”. Fueron las primeras palabras que emitió Claudio Biaggio, apenas pisó el aeropuerto Internacional de El Alto, tras arribar a La Paz luego de que el Tigre empató ante Aurora 0-0 anoche en Cochabamba.

Biaggio esbozó una sonrisa para cortar el tema del arbitraje de José Jordán. “Es algo que ya fue...”, dijo de manera reiterativa. Sin perder la sonrisa característica, el DT se refirió a las bajas para el lance ante Always Ready, de Fernando Saucedo y Jair Reinoso, quienes dio a entender que tal vez no merecían las amarillas.

“Hicimos un partido inteligente, faltó la concreción para terminar coronando el partido. Los primeros quince minutos tuvimos tres a cuatro situaciones claras, no entró y cuando no entra es difícil...”. Biaggio dijo que ahora hay que descansar y este jueves verá lo mejor que se tenga para alistar el equipo ante Always Ready, su próximo rival.