Biaggio: “Pensamos en nosotros, no en los rivales”

En el aeropuerto de El Alto y luego de la victoria (2-0) de The Strongest ante Royal Parí, el director técnico aurinegro Claudio Biaggio eligió no responder a las declaraciones de su similar Antonio Carlos Zago.

“No hablo de rivales, hablo de mí. Son jugadas que pasan en todos los partidos. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo un buen papel, entonces todos están mirando lo que pasará, ponen sus ojos en el Tigre”, destacó el DT argentino.

Según Biaggio, “las críticas llegarán de todos lados porque The Strongest está haciendo las cosas muy bien. Seguramente las cosas están llegando de todos lados e intentarán desenfocarnos. Nosotros seguiremos haciendo lo nuestro”.

Ayer, Zago identifico que en Santa Cruz, donde jugaron The Strongest y Royal Parí, “hubo otro error del línea. No sé si ellos vieron que el arquero estaba adelantado o apagaron el VAR porque no es posible, ellos tienen tiempo para pensar, tienen tiempo para ver todo. Tienen que ser más competentes creo para poder hacer las cosas mejores para trabajar con más tranquilidad”.

“Nosotros pensamos en nosotros, ni pensamos en los rivales, sí cuando nos toca enfrentarlos. No analizamos si hay otro resultado si favoreció o no favoreció. Me parece que cuando se hace una campaña como la nuestra, las críticas vendrán”, destacó Biaggio.