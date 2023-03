Always Ready ya está concentrado en su Centro de Alto Rendimiento en Huarina, donde ayer cumplió el primer entrenamiento bajo la dirección técnica de Claudio Biaggio. El entrenador reconoció que tiene un buen grupo, pero hay aspectos por corregir en especial el sector defensivo.

“La parte defensiva, en lo poco que he visto, el equipo recibió muchos goles de cabeza; lo hablé con el grupo, hay que ser un plante funcional”, afirmó el argentino.

El técnico confirmó que estar en el hotel de concentración, al que destacó por su infraestructura y condiciones, le permitirá trabajar en doble turno, en el que su principal objetivo es conocer a los jugadores, y que éstos comprendan su estilo de juego.

“Queremos ser un equipo ofensivo y esperemos lograrlo. Con The Strongest lo logramos, ahora me toca dirigir a otro equipo grande, por suerte tenemos jugadores que pueden entender nuestro juego y estilo”, señaló.

El cuerpo técnico planificó para el fin de semana un partido amistoso ante Unión Maestranza; no se confirmó si será a puertas abiertas, pero lo que pretende el entrenador es probar el onceno que enfrentará a Vaca Diez, en el retorno al fútbol tras el parón por la Verde.

En ese en partido no contará con Diego Medina, convocado a la Selección nacional, Moisés Paniagua, Lucas Sánchez, Matías Galindo y Jairo Rojas, que están en la Sub-17. A ellos se suman los dominicanos Edarlyn Reyes y Dorny Romero, convocados a su selección.

“Sabemos que es muy difícil, se han armado muy bien los equipos, he visto rivales que juegan muy bien y ahora me tienen que conocer a mí, tengo que conocerlos a ellos. Hay jugadores que están en la Selección y se tienen que complementar, no los queremos apurar. El cambio de técnico motiva a los jugadores y tienen que estar todos preparados”, afirmó Biaggio.

Por lo visto en la práctica de ayer, el entrenador requirió velocidad, precisión y presión alta. Hizo un trabajo físico bastante exigente, además formó cuatro equipos de siete jugadores, que jugaron cuatro minutos por partido, en los que el DT dio algunas instrucciones.

Otra de las facetas del entrenador fue la de patear penales, una charla conjunta que tuvo con los porteros de la banda roja, anotó dos goles a sus porteros.

El buen ambiente en el grupo es evidente y lo que el entrenador señaló fue que de a poco los va conocer y convencer. “Estamos sumando minutos, tratando de de que entiendan lo que queremos nosotros. Respondieron bien los chicos, ojalá acabemos así hasta el sábado y veremos qué pasa. Hay un partido amistoso, trabajaremos a doble turno y haremos fútbol”, añadió.

El presidente del club, Andrés Costa, estuvo presente algunos minutos en la práctica.