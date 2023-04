El entrenador de Always Ready, Claudio Biaggio, no ocultó ayer sus preferencias futbolísticas cuando se le preguntó sobre el colombiano Michael Ortega.

“Ortega es impresionante, me dio todo donde estuvimos, es un jugador querible, me gustaría tenerlo, pero no puedo pensar en él, está en un gran club, más adelante veremos”, fue la respuesta el argentino a la consulta de si quisiera contar con el colombiano en un futuro.

Biaggio coincidió con Ortega en algunos de los equipos que le tocó dirigir y el año pasado lo tuvo en The Strongest, erigiéndose el colombiano como uno de los puntales del cuadro atigrado, hasta la última fecha suspendida.

Ortega y The Strongest concluyen su contrato en junio, por eso la consulta al DT, que conversó con Tigo Sports.

Bajo el mando de Biaggio, Always Ready se prepara para el choque de mañana ante Bolívar, en Villa Ingenio.

“Será un partidazo, hicimos un gran partido ante Independiente, Bolívar perdió y querrá levantarse, trataremos de hacer un buen cotejo”, remarcó el entrenador argentino.

Los celestes cayeron ante Trinidad Gran Mamoré en su anterior encuentro y el entrenador de Always Ready tomó apuntes del duelo.

“Vi el partido, me parece que no va a ser el mismo equipo el que jugará ante nosotros, seguro ellos no esperaban la caída, vienen de hacer un gran partido en la Copa (ante Palmeiras), tienen otro partido en Ecuador (ante Barcelona). Nosotros jugaremos de local, tenemos que ser protagonistas, ojalá que podamos hacer un gran partido y sacar un buen resultado”, manifestó.