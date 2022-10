Bolívar empata 1-1 con Palmaflor y va tres partidos sin saber de victorias

Nuevamente Bolívar vuelve a rifar el triunfo en Cochabamba frente a un Atlético Palmaflor punzante y que se paró bien en todas sus líneas. El cuadro celeste comenzó ganando el partido, pero no supo mantener el resultado favorable ante la presión alta del equipo de Quillacollo.

El vigente campeón lleva tres partidos sin saber de victorias y deberá esperar un empate entre Always Ready y The Strongest para que el torneo no se le haga cuesta arriba

Bolívar tuvo enfrente un cerrojo al encarar al equipo amarillo y rojo, que se paró bien en cancha y fue compacto en todas sus líneas. A la Academia le costó desde el primer momento encontrar su juego.

No obstante, el grito de gol llegó en favor del equipo celeste gracias a una individualidad de Patricio Rodríguez, que abrió el marcador a los 44’, adelantando el balón y superando a la defensa de Palmaflor, remató por abajo al arco del equipo local.