Bolívar no le pierde pisada al líder de la competencia (The Strongest). Esta tarde no tuvo problemas en vencer por 3-0 a un limitado equipo de Vaca Diez que hizo muy poco en el estadio Hernando Siles.

La escasa concurrencia que asistió al escenario miraflorino tuvo que aguantar un pobre rendimiento del equipo pandino, aún un equipo amateur que no está a la altura de la División Profesional.

En 45 minutos, Vaca Diez remató una sola vez sobre la portería defendida por Rubén Cordano, con un débil remate de Joel Fernández a dos minutos del final de esa etapa.

Los pandinos llegaron con la idea de amontonar gente en la defensa y conservar el cero en su arco, algo que sólo les duró siete minutos ya que en el octavo llegó el tanto de Ronnie Fernández, quien le ganó la espalda a su marcador (Quiñónez) y con toque suave definió ante la salida del arquero Israel Peña.

Todos presumían que se venía un primer tiempo con varios goles, pero nada de ello ocurrió. Bolívar elaboró tres jugadas más: dos de Ramiro Vaca y la otra del chileno Fernández que no pudo meter el balón dentro el arco cuando el golero estaba vencido.