$!Bolívar inicia la dura misión de ir a la caza de los líderes

Apartir de esta noche, Bolívar se enfoca de lleno en la disputa del torneo Clausura. Los celestes recibirán desde las 20:15 a Guabirá, en el estadio Hernando Siles, obligados a sumar de a tres unidades para que el torneo Clausura no se les ponga más cuesta arriba de lo que se encuentra en este momento.

Hace tres fechas consecutivas que los bolivaristas no conocen de un triunfo en el campeonato local. En ese lapso de tiempo empataron 2-2 con Palmaflor, perdieron 4-0 el superclásico con The Strongest y el último fin de semana cayeron por 2-1 ante Nacional Potosí, con un equipo de juveniles.

La última vez que la Academia celebró un triunfo fue el lunes 25 de julio, cuando se impuso por 3-0 a Wilstermann, en la sede de Gobierno.

Con ocho puntos perdidos, se encuentra de momento en la tercera posición con 13 unidades acumuladas. The Strongest, que es el líder, le ha sacado ocho (21) y Always Ready, que es segundo, ya sumó 19.

El cuerpo técnico y los jugadores se aferran a las matemáticas y creen que aún existe mucho trecho por recorrer con 22 fechas por delante y 66 puntos en disputa, “donde todo puede pasar”. Desde hoy, Bolívar ya no podrá contar con la presencia de Àlex Granell y Bruno Miranda, que ya no pertenecen a la entidad. La gran duda para recibir a los azucareros pasa por un esguince de tobillo que tiene el goleador Francisco da Costa; si no llega, la dupla de atacantes estará conformada por Bruno Sávio y Víctor Ábrego.

La buena noticia es que el defensor José Sagredo ya tuvo minutos de juego en España y si el DT Zago lo dispone, puede ser parte de la defensa.

Por el lado de Guabirá, el equipo de Mauricio Soria tiene los mismos 13 puntos que Bolívar en la tabla. Es el equipo cruceño de mejor rendimiento en el Clausura.

Soria prefiere ser cauto y no comenzar a hablar de una clasificación a la Copa Libertadores. “Seguimos en camino y luchando para seguir creciendo en el campeonato. No podemos hablar sin pensar las cosas. Hoy estamos en tercer lugar, pero si otros ganan, nos pasan, entonces lo que debemos pensar es seguir creciendo y sumando puntos”, subrayó.

Los azucareros podrán contar hoy con la reaparición de Álvaro Quiroga, Diego Hoyos y Nelson Amarilla.