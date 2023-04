El gerente de marketing del club Bolívar, Alejandro Escobar, aseguró esta jornada que el club no tiene panificado realizar ningún cambio de localía, como sugirió el pasado domingo el presidente Marcelo Claure.

“Respecto a El Alto, no vemos la necesidad de que los socios se preocupen porque Bolívar no tiene planificado realizar ningún cambio de localía. Bolívar mantendrá sus planes. Si alguna vez se desarrolla, se lo verá con tiempo. Nunca le hemos fallado a nuestros abonados en cuanto a la logística, pero de momento no hay nada concreto, son ideas que se analizarán y no vale la pena especular”, aclaró Escobar.

El titular de los celestes quedó molesto con la baja asistencia al estadio Hernando Siles en el encuentro que los celestes ganaron a Vaca Diez por 3-0. Según el mandamás de la Academia, al escenario no fueron más de 5.000 hinchas.

“Muy bien el equipo, más tres puntos, muy mal el público, un equipo como Club Bolívar debería llevar más de 5,000 personas. Esperaba más de nuestra hinchada. Tal vez deberíamos comenzar a jugar en El Alto”, anotó Claure el domingo en su cuenta de Twitter.

Escobar pidió a la hinchada que haga el esfuerzo de asistir al escenario miraflorino, que fue el fondo del mensaje del titular de los académicos.

“Hay que leer bien el mensaje de nuestro presidente y el foco es que todos nuestros socios e hinchas debemos apoyar al equipo. En el estadio debemos hacer sentir nuestro apoyo asistiendo la mayor cantidad de veces que sea posible”, agregó.