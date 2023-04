Un Bolívar golpeado por los últimos resultados, buscará esta noche volver al triunfo en el partido que sostendrá desde las 20:00 frente a Royal Pari, en el estadio Hernando Siles, por la segunda fecha del grupo A del torneo “seriado”.

Los celestes no ganaron en los últimos cuatro partidos y el contraste del pasado domingo fue la detonante para que su hinchada esté molesta con el entrenador Beñat San José, al que responsabilizan del mal momento que tiene el equipo.

El presidente de los celestes, Marcelo Claure, no quiso referirse a los reclamos de los aficionados y en esta ocasión no habló de un respaldo al entrenador español. El empresario fue más cauto y escribió en su cuenta de Twitter que “ya después de que todos han expresado su opinión y muchos se han desahogado... a dar la vuelta a la página y apoyar como verdaderos hinchas. Saludos a toda la familia bolivarista que todavía queda mucho y no hemos perdido ningún campeonato”.

Los jugadores y el cuerpo técnico prefirieron mantenerse en silencio y se recluyeron en la zona de Ananta, lejos del asedio de la prensa.

En la última conferencia de prensa, el técnico Beñat San José, anticipó que por la cantidad de encuentros que tienen programados, continuará con la rotación de jugadores, algo que no le ha dado resultado a la Academia.

Pese a que el domingo fueron expulsados Carlos Melgar y Patricio Rodríguez, hoy pueden ser tomados en cuenta sin problemas, ya que se disputa un torneo distinto.

Por el lado del cuadro “inmobiliario”, llegan luego de perder en la pasada fecha por 2-1 frente a Blooming. Erik Correa comandará el ataque.

En la serie A son punteros Royal Pari y Wilstermann con tres unidades. Los “inmobiliarios” se impusieron por un contundente 3-0 a Libertad Gran Mamoré y los “aviadores” dieron la sorpresa de la fecha al ganar 3-1 a Bolívar, en Cochabamba. En el otro partido del grupo, Oriente y Real Tomayapo igualaron a un gol por lado.