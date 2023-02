Bolívar no tuvo tiempo para lamentarse y volvió a entrenamientos en su CAR ayer por la mañana.

Beñat San José y su equipo tuvieron una labor de recuperación y piensan en lo que viene.

Aunque Beñat San José también expuso lo suyo en torno al clásico que perdieron ante el Tigre.

“Al final todo el partido se metieron atrás, defendieron su área con muchos hombres, obviamente eso te invita a un centro, sumado a las ganas de los jugadores que nos faltó combinar, cuando el jugador ve que todos están metidos, quiere hacer el centro para llegar más rápido al área, son precipitaciones cuando quieres ganar el partido y nuestra forma de jugar es con toques cortos”, afirmó a FM Bolívar el timonel vasco, quien está preocupado por la lesión de Pablo Hervías, éste no pudo terminar el clásico por un golpe que sufrió en una jugada con Carlos Roca.

Por su parte, el presidente del club, Marcelo Claure, fue más calmo y prudente en su mensaje de tuit. “Las derrotas sirven mucho, para aprender y mejorar. Hay que trabajar, no pasa nada, es el principio del campeonato y queda mucho por jugar. El mejor jugador fue el público que llenó el Siles y no dejó de alentar. Felicidades a The Strongest, nos vemos en la revancha”, escribió en sus redes sociales.

El argentino Patricio Rodríguez está recuperado de su lesión, ya estaba en condiciones para ser de la partida ante el Tigre, pero el DT Beñat lo quiso cuidar para el siguiente encuentro, en el que será una de las variantes obligadas.